Los efectos nocivos que puede conllevar un estilo de vida sedentaria nos hace recordar que ¿Alguna vez has oído la expresión, “Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento.”? Bueno, ¿Qué crees que un objeto sedentario va a seguir haciendo? Los humanos son criaturas bastante habituales.

Es mucho más fácil continuar haciendo algo a partir de un hábito formado que salir de una zona de confort y probar algo diferente. Si ha formado un hábito de un estilo de vida sedentario, es probable que continúe hasta que toque fondo, tenga una experiencia que le cambie la vida o encuentre la motivación para moverse.

¿Alguna vez has mirado a un corredor y te has preguntado cómo pueden hacer lo que hacen día tras día? Siempre están corriendo. Han formado un hábito. Los corredores hablan de un “subidón de corredor”, y no es ningún secreto que el ejercicio libere endorfinas que afectan directamente al cerebro.

La necesidad de una solución de endorfina no es tan fuerte como la adhesión a un hábito. Se tarda entre 17 y 21 días en formar un hábito. Algunas personas pueden ser capaces de ponerse en marcha más rápido, y puede tomar otros un poco más de tiempo.

De cualquier manera, una vez que se forma un hábito, es difícil de romper. Esto puede ser bueno y malo, pero en el mundo del ejercicio, esto es algo bueno a menos que esté haciendo un ejercicio incorrecto una y otra vez. Tal vez esta es la razón por la que las resoluciones de Año Nuevo a menudo fallan. La resolución es inalcanzable, o el ejercitador decidido nunca forma el hábito.

Los EFECTOS NOCIVOS de un estilo de VIDA SEDENTARIA

Un estilo de vida sedentaria es un mal hábito. No tienes que ser un gran atleta o un deportista o corredor de todos los días para liberarte de un estilo de vida sedentario. Estos son algunos de los efectos dañinos de un estilo de vida sedentario:

1-Los Riesgos Evidentes Para La Salud.

Una vida sedentaria, ser sedentario es lo opuesto a ser activo. ¿Qué sucede con la inactividad? Aumento de peso. El peso trae sus propios problemas desagradables, por lo que un estilo de vida sedentario tiene riesgos obvios para la salud como la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas. Cuanto más peso gane, más duro tendrá que trabajar su corazón. El corazón es un músculo, y cuanto menos se trabaja, más débil se vuelve.

2-Pérdida de flexibilidad.

La sangre no fluye tan libremente a través de los músculos apretados y atados. La inflamación y el dolor levantan sus feas cabezas a medida que se pierde la flexibilidad. Cuanto más te sientas, más flexores de cadera y espalda baja se vuelven particularmente apretados. Tus abdominales y glúteos también se debilitan.

3-Metabolismo Más Bajo.

Un estilo de vida sedentaria significa menos calorías quemadas. Una gran parte de la capacidad de su cuerpo para descomponer la grasa simplemente se apaga.

4-Osteoporosis.

Aquí hay un riesgo de salud no tan obvio. El cuerpo y los músculos están hechos para moverse. Sus huesos están hechos para soportar el peso del movimiento para mantenerse fuertes. Un estilo de vida sedentaria o estar demasiado sentado y la inactividad pueden llevar a la osteoporosis.

5-Aumento de las Probabilidades de Demencia, Depresión y Ansiedad.

La mente está más vinculada a la falta de movimiento de lo que la mayoría se da cuenta, especialmente en los ancianos. Pero no tienes que envejecer antes de sentir los efectos nocivos negativos de un estilo de vida sedentaria en la mente.

Entonces, ¿Qué puedes hacer? Nadie puede seguir moviéndose todo el día, y tienes que trabajar. A menos que trabajes en un ambiente que te mantenga activo, esto será difícil. Aquí es donde tienes una opción. Elige formar buenos hábitos:

1. Toma las escaleras en lugar del ascensor.

2. Párate tan a menudo como puedas en el trabajo.

3. Aparcar más lejos de la puerta en el trabajo.

4. Camina por los pasillos mientras haces llamadas.

5. Haga ejercicio y estire diariamente.

Sin embargo, usted elige para ponerse en movimiento, acaba de ponerse en movimiento. Evite los efectos nocivos de un estilo de vida sedentaria y tomar el control de su salud y la mente!