¿Por qué se pide cautela en la interpretación de las cifras que se van conociendo sobre elecciones en los Estados Unidos? Los “swing states” estadounidenses todavía tienen millones de boletines de correo sin contar.

Los EE.UU. han registrado un número récord de votos por correo Este año, que tardarán más en contarse. Según el Politico, estos votos pueden tener especial impacto, ya que las encuestas señalaban que los votantes que votaban presencialmente el día de las elecciones favorecerían a Trump, mientras que los votantes que votaron a través del correo apoyaban, en su mayoría, al candidato demócrata Biden.

En el momento en que publicamos este artículo, el recuento de votos señala Trump como líder en algunos “swing states”. Sin embargo, los estados que aún no están “cerrados” son precisamente aquellos que presentan un gran volumen de votos por correo.

Aproximadamente un tercio de los votos esperados aún no se han contado en Michigan o Pensilvania, y parte de los votos esperados de Wisconsin también están pendientes.

En este sentido, por lo demás, el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, informó, a través de la red social Twitter, que aún faltan un millón de votos por correspondencia en el estado de Pensilvania.

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.

I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020