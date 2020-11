CRÓNICAS DE LA CORRUPCIÓN

Por: Tom Fitton desde EE.UU.

Presidente de Judicial Whatch (Vigilancia Judicial)

La asombrosa cantidad de 19 mil millones de dólares gastados por el gobierno de Estados Unidos para reconstruir Afganistán se ha perdido por fraude, despilfarro y abuso en la última década y eso solo incluye una parte del dinero asignado por el Congreso para la causa. En el 90% de los casos examinados en una nueva auditoría federal, el dinero se desperdició “de forma descuidada, extravagante o sin ningún propósito”. Este mes, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) publicó un informe preocupante que analiza menos de la mitad del presupuesto de Estados Unidos para la iniciativa, $ 63 mil millones en proyectos. En diciembre de 2019, el Congreso asignó 134.000 millones de dólares para la reconstrucción de Afganistán, que comenzó aproximadamente un año después de que Estados Unidos invadiera la nación islámica para destruir a Al-Qaeda y erradicar a los talibanes.

La reconstrucción de Afganistán ha sido una debacle enorme y bien documentada que continúa desplumando a los contribuyentes estadounidenses casi dos décadas después de su inicio. Judicial Watch ha informado sobre los diversos despilfarros a lo largo de los años, la mayoría de ellos documentados con tremendo detalle por el SIGAR. Los aspectos más destacados incluyen la misteriosa desaparición de casi 500 millones de dólares en petróleo destinado al Ejército Nacional Afgano, una planta de energía afgana de $ 335 millones que rara vez se usa y $ 18.5 millones renovación de una prisión que permanece inacabada y sin uso años después de que comenzaran las obras financiadas por Estados Unidos. Durante el verano, el gobierno de Estados Unidos fue criticado en una auditoría por gastar decenas de millones de dólares en programas de adicción a las drogas inútiles e ineficaces en Afganistán como parte del esfuerzo de reconstrucción. En un informe mordaz , el SIGAR critica a los EE. UU. Por no conocer el impacto de su inversión y por no realizar visitas a las ubicaciones de los proyectos ni mantener los archivos o registros requeridos.

La última investigación es especialmente impactante porque analiza de manera integral los proyectos durante un período más largo. El informe de 19 páginas está plagado de una multitud de ejemplos de desperdicio que deberían indignar a todos los estadounidenses que pagan impuestos. Por ejemplo, los libros proporcionados para un programa educativo nunca se han utilizado porque están en malas condiciones y un estadio deportivo vacío que es poco probable que se use nunca porque no fue diseñado correctamente para albergar partidos de fútbol y no tiene un sistema de riego en funcionamiento. Los investigadores también encontraron mala mano de obra y falta de mantenimiento, incluida la caída de tejas del techo, rejillas de drenaje rotas y superficies de juego desniveladas con sistemas de agua incompletos que sobresalen del campo de fútbol vacío. A $ 5. El complejo de la sede de la Patrulla Fronteriza de 2 millones de Kang nunca se ha utilizado y no se mantiene a pesar de que se le asignaron fondos de mantenimiento. La escandalosa lista de ejemplos sigue y sigue a lo largo del extenso documento.

Una sección sobre fraude incluye casos de delitos que involucran adquisiciones federales y fraude contractual, así como robo, corrupción, soborno de empleados gubernamentales y funcionarios públicos. El SIGAR identifica 30 casos de fraude de adquisiciones y contratos con un valor total de más de $ 296 millones. Los ejemplos incluyen un traductor de las Fuerzas Especiales de EE. UU. Que comenzó una empresa de transporte y logística que pagó $ 140,000 en sobornos y gratificaciones a los miembros del servicio de EE. UU. En otro caso, un contratista cometió millones de dólares en fraude que involucraba acuerdos de servicio de alimentos que afectaban al Comando Central de los Estados Unidos. Los investigadores también expusieron una red en la que personas durante años vendieron fraudulentamente tarjetas de comida de la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Esto resultó en que el gobierno de los Estados Unidos perdiera entre $ 50,000 y $ 80,000 mensuales por un total de $ 3 millones.

“La corrupción endémica, la inseguridad generalizada y la falta de rendición de cuentas sobre la asistencia presupuestaria continúan haciendo que cualquier inversión realizada en Afganistán sea vulnerable al despilfarro, el fraude y el abuso y puede amenazar el proceso de paz, así como la legitimidad y eficacia percibidas del gobierno afgano ”, Afirma el nuevo informe SIGAR. En una nota positiva, el trabajo del inspector general ha resultado en alrededor de $ 3,2 mil millones en ahorros para el contribuyente estadounidense. “Con base en nuestras recomendaciones de auditoría, identificamos aproximadamente la mitad de estos ahorros, o $ 1.6 mil millones, como fondos que agencias, como el Departamento de Defensa o el Departamento de Estado (Estado), podrían aprovechar mejor para otros programas o esfuerzos”, según watchdog.