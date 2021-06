Un pasajero obligó a un avión de Delta Air Lines a hacer un aterrizaje de emergencia el viernes en Nuevo México.

Un pasajero trató de irrumpir en la cabina de un avión de Delta Air Lines haciendo el viaje de Los Ángeles a Nashville el viernes, obligando al avión a hacer un aterrizaje de emergencia en Albuquerque, Nuevo México.

Para CNN, Stephanie Kitts del Aeropuerto Internacional de Sunport en Albuquerque aseguró que el pasajero no pudo entrar en la cabina, donde los pilotos lo siguen, pero finalmente fue detenido.

En Twitter, el FBI confirmó que respondió a un incidente, pero reforzó que no había “ninguna amenaza” para los pasajeros.

The #FBI is responding to a report of a diverted flight at @ABQSunport. There is no threat to the public at this time. pic.twitter.com/GmnOdZPact

— FBI Albuquerque (@FBIAlbuquerque) June 4, 2021