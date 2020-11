Las historias sobre presuntas irregularidades en las elecciones estadounidenses continúan. Empleado de correos en Pennsylvania niega haber retirado la denuncia de fraude. Los Delegados dicen que la votación fue bien.

Las denuncias de fraude electoral, alimentadas por el propio Donald Trump que perdió a las presidenciales estadounidenses, no se han detenido en los Estados Unidos. Una de ellas, relacionada con un funcionario de Correos de Erie, Pensilvania, está causando incluso versiones contradictorias en los medios de comunicación. Esto se debe a que la versión del empleado resultó ser desmentida, pero ahora aparece haciendo un video diciendo que nunca volvió atrás en su versión del caso, asegurando que hubo fraude y prometiendo traer más información al respecto a finales de este miércoles.

Richard Hopkins, Funcionario de Correos, fue quien denunció presuntas irregularidades durante la votación por correo e incluso fue referido por los republicanos como uno de los ejemplos que debían ser investigados. Este martes, sin embargo, el Comité de supervisión de la Cámara de Representantes reveló que habría decidido dar marcha atrás en el caso y admitió que inventó la historia. Pero más tarde, el cartero aseguró que no retiró ninguno de los cargos de fraude.

Hopkins contó que el servicio de correos donde trabaja en Pensilvania ordenó al equipo que cambiara la fecha de las papeletas de voto que llegaran tarde, haciendo que estos pudieran ser considerados legales por haber sido enviados antes o el 3 de noviembre. El Comité de supervisión de la cámara escribió en Twitter que Hopkins “volvió atrás en sus afirmaciones de que un supervisor adulteró los votos por correo, después de haber sido interrogado por investigadores”.

Más tarde, en otra publicación, el mismo comité agregó: “los investigadores informaron al equipo del Comité que entrevistaron a Hopkins el viernes, pero que Hopkins se retractó de las acusaciones ayer y no explicó por qué firmó una declaración falsa”.

