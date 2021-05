La decisión de la administración Biden significa que solo un tratado importante de control de armas entre las dos potencias nucleares, el Nuevo Tratado START, permanece en vigor.

El gobierno de Estados Unidos informó a Rusia el jueves que no volverá a un pacto decisivo de control de armas, a pesar de que las dos partes preparan una cumbre en junio entre sus líderes.

Funcionarios estadounidenses indicaron que la Subsecretaria de Estado Wendy Sherman dijo a los rusos que la administración del presidente Joe Biden decidió no regresar al Tratado de Cielos Abiertos de la Organización para la seguridad y la cooperación Europeas (OSCE), un pacto multilateral que permitía la vigilancia de vuelos sobre instalaciones militares en los dos países, y que el ex presidente Donald Trump renunció.

Trump no tomó ninguna iniciativa para extender el Nuevo START, que expiró a principios de este año, pero después de asumir el cargo, la administración Biden decidió inmediatamente extenderlo por otros cinco años, y revisar la decisión sobre la retirada del Tratado sobre el Régimen de Cielos Abiertos.

Los funcionarios oficiales anunciaron la conclusión del análisis y revelaron que Sherman informó al Viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, de la decisión de Estados Unidos de no regresar al Cielo Abierto. Los mismos funcionarios no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, dijo la agencia de noticias Associated Press (AP).

La decisión se produce unas semanas después de que Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunieran en Ginebra, Suiza, con el objetivo de encontrar un terreno común en un período de deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú, al nivel más bajo en décadas.

Estados Unidos abandonó oficialmente el Tratado de Cielos Abiertos en noviembre de 2020, acusando a Rusia de “pervertir” el pacto. En respuesta, Rusia lamentó la decisión, y consideró que con la retirada oficial de los Estados Unidos, “el tratado pierde viabilidad.”