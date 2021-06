La decisión está generando controversia entre los expertos, que consideran que el tratamiento no es efectivo

En los Estados Unidos, la Autoridad de Medicamentos aprobó este lunes el primer medicamento para la enfermedad de Alzheimer.

La decisión está generando controversia entre los expertos, que consideran que el tratamiento no es efectivo. El regulador no está de acuerdo y dice que el nuevo fármaco, desarrollado por la compañía farmacéutica Biogen, es el único capaz de tratar la enfermedad y no solo controlar síntomas como la ansiedad y el insomnio.

Según un estudio realizado por la compañía farmacéutica, el nuevo tratamiento no revierte el empeoramiento de la salud mental del paciente, pero logra retrasar este mismo empeoramiento.

El nuevo medicamento se administra por infusión cada cuatro semanas y el precio aún no se conoce.