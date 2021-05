El Comunismo no es un fracaso económico; es un saqueo exitoso, hoy en el mundo solo quedan cinco países comunistas, salvo Corea del Norte, todos ellos se han abierto a la economía de mercado. Hoy tenemos a China, Cuba, Laos, Vietnam y Corea del Norte, países que cuentan con partido único heredero del marxismo leninismo y en los que impera la represión a cualquier tipo de oposición y a la libertad de expresión.

China

Mao Zedong tomó el control en China en 1949 y proclamó la República Popular China. Desde entonces, China es comunista, aunque ha realizado reformas económicas en los últimos años y dejado atrás algunos principios del comunismo, que le ha llevado, por ejemplo, a reconocer la propiedad privada en 2014.

70 años después de su fundación como el país comunista más grande del mundo, China se encamina a convertirse en la principal superpotencia económica del planeta. Y sin embargo, continúa siendo inconfundiblemente comunista. El Partido Único está presente en todos los niveles de la sociedad. Y ejerce un cuidadoso control. En cuanto a la ideología que profesa, es de hecho marxismo-leninismo. Pero en una versión rediseñada. La llegada al poder de Xi Jinping, como jefe del partido en 2012, y luego como presidente de la República el año siguiente, supuso una vuelta a las raíces intelectuales del régimen. El “replanteamiento ideológico” toma prestados sus métodos y consignas de la era maoísta.

Cuba

Tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro, Cuba se convirtió en un país comunista y desarrolló estrechos lazos con la Unión Soviética. Tras la caída de esta, la isla se vio obligada a buscar otros mercados, como China, Venezuela o Bolivia. Está sometido a un embargo estadounidense desde 1962.

Raúl Castro sucedió a su hermano en 2006, fomentando la iniciativa privada. A fines de 2011, permitió a las personas comprar y vender sus viviendas y en 2013 puso fin a las restricciones que impedían a los cubanos viajar al exterior. Desde 2014, incentiva la inversión extranjera. En abril de 2018, Miguel Díaz-Canel se convierte en presidente. A partir de este año, una nueva constitución reconoce el mercado y la propiedad privada como inherentes a la economía nacional, pero insiste en el carácter “irrevocable” del socialismo.

Corea del Norte

El Partido Comunista dirige Corea del Norte con mano férrea desde hace 75 años y es uno de los países más aislados del mundo.

En 1945, Corea se dividió entre el Norte apoyado por los soviéticos bajo el reinado de Kim Il Sung y el Sur protegido por Estados Unidos. El 9 de septiembre de 1948, Kim Il Sung fundó la República Popular Democrática de Corea. En 2002, su hijo Kim Jong Il alentó la liberalización económica pero mantuvo un estricto control estatal de la economía. El país más militarizado del mundo admitió en 2003 buscar la obtención de armas atómicas, lo que llevó a muchos estados a suspender sus relaciones diplomáticas o sancionarlo.

En 2009, el país revisó su Constitución, eliminando toda referencia al comunismo, aunque el mundo entero lo considere comunista. La familia Kim promovió su propia marca de comunismo basada en el concepto de Juche. Kim Jong Un se convierte en 2011 en el tercer gobernante de la dinastía Kim. La libertad de expresión es inexistente. El líder norcoreano, Kim Jong Un, dirige su país a golpe de propaganda y represión. El régimen castiga con la muerte más de veinte crímenes, que incluyen delitos “objetivos” “extremadamente graves” como homicidio o violación y otros que lo son menos como “traicion” o “complots” contra la soberanía nacional.

Vietnam

Vietnam quedo dividido en una conferencia de 1954 que siguió a la Primera Guerra de Indochina: la República Democrática de Vietnam en el norte liderada por Ho Chi Minh, la República de Vietnam en el sur apoyada por los estadounidenses. Después de dos décadas de guerra, las dos partes de Vietnam se unificaron y, en 1976, Vietnam, como país unificado, se volvió comunista. Al igual que otros países comunistas, Vietnam ha experimentado en las últimas décadas una economía de mercado modificada que ha visto algunos de sus ideales socialistas suplantados por el capitalismo.

Estados Unidos normalizó sus relaciones con Vietnam en 1995 bajo el entonces presidente Bill Clinton. La represión se ha intensificado desde 2017, según Amnistía Internacional, y ha llevado al exilio a activistas políticos y defensores de los derechos humanos.

Laos

Laos se convirtió en un país comunista en 1975 tras una revolución apoyada por Vietnam y la Unión Soviética. El país había sido una monarquía. Está dirigido en gran parte por generales que apoyan un sistema de partido único basado en los ideales marxistas. En 1988, el país comenzó a permitir algunas formas de propiedad privada y se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2013.

Laos es un Estado no democrático cuyo sistema es similar al de Corea del Norte, pero sin el peso económico o militar de este. Es uno de los países más pobres del mundo y con peores indicadores de desarrollo social. No existe justicia independiente, la oposición está prohibida y no hay libertad de prensa.

PAÍSES QUE DEJARON DE SER COMUNISTAS

Actualmente, el comunismo resiste en cinco países, pero este régimen llegó a constituir el otro bloque protagonista de la Guerra Fría. La caída de la URSS en 1991 supuso la ruptura con el comunismo también en toda la esfera soviética europea. Naciones antiguas o presentes como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Yugoslavia, además de Alemania del Este, abrazaron los dictados de Karl Marx, aunque el cambio de orden mundial de los noventa propició su progresiva salida de estas ideologías.

También hubo una notable presencia comunista en África, con países alineados con este régimen como Angola, Benín, Congo-Brazzaville, Etiopía, Mozambique o Somalia. Sin embargo, la dependencia económica de las potencias de Occidente y la corrupción política propiciaron el abandono de estas políticas. Dos países del este asiático, Camboya y Mongolia; otra isla caribeña, Granada, y el ya inexistente Estado árabe de Yemen del Sur completan la lista de naciones que fueron comunistas en su día.

