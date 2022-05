EDGARD SICCHA GERENTE GENERAL DE ESSALUD ACUSADO DE NEPOTISMO

NO SE PIERDA MAÑANA:

Con ese aval y poder que Miguel Siccha ostentaba desde enero de 2021, incurre en actos de nepotismo en dos oportunidades al ejercer injerencia indirecta en las contrataciones de sus hijos, y por ende es denunciado por tales motivos. Y hasta la fecha la Contraloría no escanea dichos cuestionamientos al Dr. Edgard Lindon Miguel Siccha, que asume la Gerencia General de la más importante red hospitalaria de EsSalud, correspondiente nada meno que al hospital Edgardo Rebagliati Martins. Porqué será?

