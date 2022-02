EDC México 2022: Escenario ideal para la Música Electrónica

Si lo que buscas es el disfrute de los mejores sonidos techno y house asiste al neonGARDEN, un sitio que combinará la naturaleza y la luz en el que podrás disfrutar de Deborah de Luca, Tom & Collins, Testpilot, Boris Brejcha y The Martinez Brothers.

En el Electric Daisy Carnival estará el escenario kineticFIELD, espacio que por primera vez se estrenará en México. Acá se presentarán Markus Schulz, Deadmau5, Alan Walker, Ghetto Kids, Purple Disco Machine, The Chainsmokers, Acraze y Dimitri Vegas & Like Mike.

El despliegue en el EDC 2022 está pensado para que el público asistencia no dude en regresar en la siguiente edición. Se busca brindar una experiencia única en cada uno de los espacios dispuestos en el festival. Detalla todo lo que viene en cada uno de los espacios creados.

Los máximos exponentes del house, dance, techno, dubstep, trance y más géneros de la música electrónica dicen presente en el EDC. Entre las figuras dirán presente en el evento están: Deadmau5, DJ Snake, The Chainsmokers, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Zedd, Boris Brejcha, Afrojack, Alan Walker, Fisher, Lost Frequencies, Alesso, Dillon Francis y muchos otros que con su talento buscarán dejar deleitados a sus fans en el festival.

By