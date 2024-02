Perú a caído en las garras del Partido Comunista Chino

86 Vistas

El otorgamiento del «monopolio de la distribución eléctrica de Lima y Callao» es una señal que habrían esperado los chinos para impulsar nuevas compras en el sector. Es así que Bloomberg ha informado que los estos estarían interesados en la compra de Inkia Energy, la matriz de Kallpa, la segunda generadora del país. Sin contar que los chinos ya son dueños de la hidroeléctrica de Chaglla, que con una potencia instalada de 456MW es la tercera del país!!! Y en un supuesto negado, que China adquiriera «Inkía» sería el poder dominante en el estratégico sector eléctrico en nuestro país. ¿El inepto gobierno de Dina Boluarte considera que las compras de China no tienen límite?. Quiere decir que Boluarte cuyo día a día es únicamente sobrevivir y Otárola que sólo sirve para entrenerse con sus » amiguitas», es imposible que miren el bosque… el gobierno no mira si quiera el árbol, mira la rama: entonces cómo van a ver los grandes temas geoestratégicos. Este gobierno no está suficientemente concentrado en analizar los beneficios y amenazas para el país”.