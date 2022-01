Dueño de Perú Libre expulsa a dinámica Boluarte

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La dinámica Boluarte, señala que fue expulsada de Perú Libre «por no pensar u opinar» como el secretario general Vladimir Cerrón.

Luego de que la comisión de disciplina de Perú Libre decidiera expulsarla, la vicepresidenta recordó que anteriormente ya había expresado que las discrepancias internas «maduramente se deben atender al interior del partido»; sin embargo, lamentó que esto no sucedió.

Al respecto la premier Vazquez, dijo “Tengo que lamentar que dentro de los partidos se produzcan estas situaciones. Es contraproducente esta situación de división o expulsión de algunos miembros, tampoco podría pronunciarme sobre los motivos. En todo caso, puedo dar fe que Dina Boluarte es una ministra que tiene apuesta por estos objetivos de un gobierno de izquierda, tampoco alcanzo a comprender la razón de la expulsión”.

Como se recuerda, la vicepresidenta Dina Boluarte fue expulsada por la Comisión Regional de Disciplina de Perú Libre tras indicar que nunca abrazó el ideario de la agrupación. En el comunicado, se le acusó de afectar y quebrantar “la unidad parlamentaria del Partido Político Nacional Perú Libre y su Estatuto”, además de desprestigiar» a sus dirigentes y afiliados”?.

Particularmente, no me queda ninguna duda que la ignorancia y estupidez en el gobierno de Perú Libre, también son contagiosas. La premier Mirtha Vazquez, no puede dar fe de nada porque ella es parte de la misma bola de indecentes que se ha enquistado en el gobierno del aprendiz de presidente Castillo (públicamente reconocido por él).

La «cajera» de Perú Libre «dinamita» Boluarte, no es cojinova. No se quiere quemar con este gobierno incapaz de «sombrero luminoso», pero es sabido por todos que Vladimir Cerrón (acomplejado por su real nombre) no la pasa por eso y la choteó. No permitirá jamas que una mujer asuma el liderazgo. El comunisno es antimujer y anti catolicismo. La igualdad de género es de boca para afuera.

Habrá entregado todo el dinero de la chanchita de «los dinámicos del centro»? Antes era persona de confianza de Vladimir Cerrón y ahora no se pueden ver ni en pintura? O todo es pura peliculina para sacarla del radar y seguir como buenos amigos?

Dirá lo mismo cuando » sombrero luminoso » le de forata a exigencia de su socio Vladimir Cerrón? O es normal el comportamiento en Mirtha «Canastita» Vázquez, que hasta ahora no alcanza a comprender porqué le dieron el cargo de Premier???