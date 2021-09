Drake filtra la canción de Kanye West en su contra

Kanye West ataques a Drake en “La Vida de la Fiesta” con Andre 3000.

Ha sido un juego de ajedrez para Drake en sus continuas idas y venidas con Kanye West. Aunque inicialmente se espera que ir a la par con el 3 de septiembre fechas de lanzamiento, Kanye décimo álbum de estudio, DONDA llegó en las primeras horas de la mañana del domingo para concluir el mes de agosto.

Drake llegó como estaba programado el viernes por la mañana rompiendo registros de streaming en un solo día de Spotify y Apple Music 12 horas más tarde. Certificado Lover Boy incluye un par de líneas contra Kanye West, pero Drizzy tomó su mierda un paso más allá en la noche del viernes. SiriusXM del som42 salió al aire anoche con una mezcla especial de el Chico, que lanzó Kanye West y Andre inédito 3000 colaboración, ” La Vida de la Fiesta.”

En la canción, Kanye West entrega lo que podría haber sido su mejor verso en DONDA y Andre 3000, como de costumbre, no defrauda, mientras que ofrece una reflexión introspectiva de su madre de la muerte. Sin embargo, son los ataques Kanye envía en Drake dirección que han llamado la atención de todos y en gran medida explicar Drake motivos detrás de la fuga.

En su verso, Kanye explica por qué publicó la captura de pantalla de su conversación con Virgil y Drake que llevó a Twitter a la histeria. Con artistas como Rooga y la aparición de Larry Hoover Jr. en DONDA, Kanye aparentemente indica sus conexiones con la GD gang en sus versos también.

Drake poder movimiento ondulado en las primeras horas de la mañana. Aún así, Drake fue a Instagram, donde continuó a apuntar a Kanye West subliminalmente. Drake compartió una foto de sí mismo bebiendo vino a través de la ventana de su Maybach con una risa emoji. Luego compartió otra foto en su página, donde escribió, “eliminación de residuos”.

En la canción que incluso apunta al jugador de la NBA LeBron James y el rapero Travis Scott, novio de Kylie Jenner, hermana de su ex esposa Kim Kardashian. Alrededor de las 0: 50 marca, Kanye menciona su Sombrero Rojo (MAGA sombrero), mientras que al parecer tratando de golpear a LeBron para poner a sus hijos en Sierra Cañón, mientras que él tenía su propia escuela.

En la canción de CLB, “7am On Bridle Path,” él responde a Kanye filtrando su dirección en línea. “Tomar esta dirección a su conductor, que sea su destino / en lugar de solo un post de la desesperación,” Drake dice en la canción.

Kanye West recientemente reveló que un video musical para “La Vida de la Fiesta” está siendo planeado, aunque él no compartió ninguna actualización sobre una fecha de lanzamiento real. También previsualizó recientemente el single para periodistas en Berlín la semana pasada.

Vea la traducción de una parte a continuación.

Puse a Virgil y Drake en la misma conversación

Y no era sobre el arc’teryx o el vestido de Kid Cudi

Les dije a estos hombres adultos que pararan esta mierda graciosa.

Podría contratar a todo el equipo de ACG

Así que no me escribas como si fuera Juanita JCV

O, lo que es más importante, Monica Corgan, que estaba allí para mí

Alguien realmente estaba allí para mí, era raro para mí

Ese era un aire nuevo para respirar

Cuando estaba subestimado, subestimado

los accionistas me dijeron, “las salas de juntas te aburrirán”

Y recuerde seguir sus reglas, tratar de seguir las reglas del Señor

Pensé que éramos el Nuevo Abu Dhabi

Le dije a Drake que no jugara conmigo en GD

Y envió ese mensaje a todos

Así que si te golpeo con una “JMJ”

Mejor me golpeó con: “Sí, señor, estoy escribiendo todo lo que necesitas”

“¿Dónde está mi maldito sombrero rojo? La seguridad y las niñeras siempre estarán vigilando. No soporto cuando se habla de volver a poner a los niños en Sierra Canyon cuando papá tiene su propia escuela ”, rima Kanye West en una sola pieza, aludiendo a que los niños de LeBron James van a Sierra Canyon en lugar de a la Fundación LeBron.

“Travis, sonreír a estos blancos si quieres” también rima el Chicago artista, al parecer criticando el hecho de que Travis Scott monetiza todo lo que puede.