Dragon Ball Super: Broly ya estrenó en Japón y, junto con la película, se lanzaron también los primeros productos que añaden información a la historia contada.

Según una publicación en Twitter hecha por un fan que traduce la información de un libro de Dragon Ball, El Vegeta que conocemos y amamos se llama Vegeta IV-o Vegeta, The Fourth (el cuarto).

Esta nomenclatura deja claro que el príncipe de los saiyajin es el cuarto de su familia que recibe este nombre, que también es el nombre de su padre y del planeta en el que ambos nacieron. Puedes ver el tuit abajo:

It's been mentioned before that in the movie Freeza describes Vegeta as "Vegeta IV"/"Vegeta the Fourth" (ベジータ四世). The novelization follows up on this by describing his father King Vegeta as "Vegeta III"/"Vegeta the Third" (ベジータ三世). As one would expect. pic.twitter.com/3yzbtDl8Dd

— Todd Blankenship (@Herms98) December 14, 2018