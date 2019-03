El primer avión que aterrizó en Caracas transportaba al responsable de la defensa de Rusia y 99 militares. Poco después, llegó un avión de carga con 35 toneladas de material.

Dos aviones de la Fuerza Aérea Rusa llegaron el sábado al aeropuerto Internacional Simon Bolívar en Caracas. Las aeronaves transportaban 35 toneladas de material y casi un centenar de militares rusos, bajo la supervisión del jefe del mando principal de las fuerzas terrestres de Rusia, Vasily Tonkoshkurov.

Las imágenes de la llegada fueron grabadas por personas que se encontraban en el aeropuerto y, posteriormente, enviadas al periodista venezolano Javier Mayorca, que vive en Colombia, y que publicó la noticia, dice el periódico español el Mundo. Según el periodista, un avión de pasajeros Ilyushin IL-62 llegó al aeropuerto principal de la capital del país con 100 militares y, pocos minutos después, llegó un avión de carga militar Antonov An-124 Ruslan. A través del sitio de vigilancia de vuelos Flightradar24, se puede ver que estos dos aviones partieron del aeropuerto militar ruso Chkalovsky, cerca de Moscú, y que tuvieron una parada en Siria.

Según la agencia de noticias rusa Sputnik, citando a una fuente anónima de la embajada rusa, los funcionarios se habían desplazado a Venezuela para realizar contratos militares que están pendientes de cumplimiento. “Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos técnicos militares, y hacen varios vuelos y traen varias cosas”, precisó la fuente.

La fuente de la Embajada añade que estos vuelos no tienen nada de misterioso, pero aun así se negó a especificar cuántos militares eran o qué equipo llevaban.

Aunque esta llegada no fue hecha pública por el régimen de Nicolás Maduro, en el aeropuerto, a la espera de los dos aviones estaba el vicealmirante Venezolano Mata Quejada y el general Edgar Colina, menciona el periódico español.

El periodista Mayorca, citado por el periódico colombiano, Noticero Digital consideró que la presencia en Venezuela de Vasily Tonkoshkurov y de los militares tiene como objetivo demostrar el apoyo del Presidente ruso a su homólogo venezolano.

Este mismo domingo se ha visto otro avión militar con bandera rusa en la pista del mismo aeropuerto, dice la BBC.

More Russian soldiers unload in #Venezuela to help prop up Pres. #Maduro. The Ilyushin IL-62M is used to carry military personnel and frequently flies troops from #Russia to Syria — indeed it stopped in #Syria on its way from Russia to #Caracas. pic.twitter.com/YfU2SnZacJ

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) March 24, 2019