DÓNDE INVERTIR en CRIPTOMONEDAS> 10 SITIOS TOP!

Donde invertir en Criptomonedas: Invertir en Bitcoin está de moda, pero ¿Cómo comienza exactamente un principiante?

¿Necesitas tener Bitcoin para invertir?

¿O transfiere dinero de su cuenta bancaria a algún lugar y lo convierte en Bitcoin? ¿Cómo es eso?

Responderemos a todas estas preguntas y enumeraremos 10 de los mejores intercambios y plataformas de criptomonedas que le permiten comprar Bitcoin y otros tokens.

Donde invertir en Criptomonedas: En el futuro, usaremos BTC, que es el símbolo de Bitcoin en intercambios y plataformas de negociación.

Si solo desea obtener un alto rendimiento con criptomonedas, puede considerar una cuenta de ahorros en criptomonedas. Estas cuentas pagan hasta un 12%, pero conllevan riesgos (al igual que la inversión criptográfica habitual).

Los Mejores Intercambios de Cifrado y Plataformas de Inversión

Aquí está nuestra lista de los 10 mejores intercambios de criptomonedas y plataformas de inversión o negociación. Las ofertas de cyrpto que aparecen en este sitio son de empresas de las que el Inversor Universitario recibe una compensación. Esta compensación puede afectar cómo y dónde aparecen los productos en este sitio (incluido, por ejemplo, el orden en que aparecen). El Inversor Universitario no incluye todos los intercambios de criptomonedas ni todas las ofertas.

Coinbase

Donde invertir en Criptomonedas: Coinbase es, con mucho, el más popular y uno de los mejores intercambios de criptomonedas porque puede invertir directamente con USD. Actualmente puede comprar Bitcoin, Ethereum y Litecoin y más de 30 monedas y tokens en la plataforma. Además, puede ganar intereses sobre su USDT y puede ganar recompensas simbólicas al completar varias actividades.

Además, cuando abre una nueva cuenta de Coinbase, obtiene un bono de BTC 5 BTC después de realizar su primera operación si se registra utilizando nuestro enlace.

Lea nuestra revisión completa de Coinbase aquí.

Pro

Interfaz más fácil de usar

Buena selección de tokens y monedas para invertir

Alto nivel de seguridad y fiabilidad

Desventaja

Tarifas altas a menos que use Coinbase Pro

El usuario no controla las claves privadas en la billetera

Lento para adoptar nuevas criptomonedas populares

Voyager

Donde invertir en Criptomonedas: Voyager es una plataforma popular para invertir en criptomonedas, ya que fue una de las primeras bolsas que cotizan en bolsa. Están impulsados por aplicaciones y ofrecen una estructura de negociación sin comisiones.

Voyager es compatible con la mayoría de las principales criptomonedas, tiene un sólido soporte y compromiso, y paga tasas de interés competitivas sobre los activos.

Además, cuando abre una cuenta Voyager, puede ganar $25 en BTC después de intercambiar $100 en criptografía.

Lea nuestra reseña completa de Voyager aquí.

Pro

Interfaz basada en aplicaciones muy fácil de usar

Estructura de negociación sin comisiones

Voyager ofrece tasas de interés sólidas

Desventaja

Retiros lentos (pueden tardar más de 1 día)

No disponible en Nueva York (todavía)

Block Fi

Donde invertir en Criptomonedas: Block Fi es una plataforma de inversión en criptomonedas que le permite prestar y ganar intereses sobre sus tenencias. Además, en lugar de vender sus monedas y tokens, también puede pedir prestado contra sus tenencias.

Si solo está buscando mantener sus tokens, también puede dejar que ganen intereses por usted.

Oferta de bonificación: Obtenga un bono de hasta $250 cuando realice un depósito de $25 y lo mantenga durante el período de tiempo especificado.

Echa un vistazo a nuestra revisión completa de BlockFi aquí.

Pro

Sin comisiones ni comisiones

Con sede en Estados Unidos y regulada

Gane altos intereses sobre los depósitos

Desventaja

No admite muchos tokens y monedas

Retiros gratuitos limitados

Uphold

Donde invertir en Criptomonedas: Uphold ofrece una solución simple para operar con múltiples activos: abra una cuenta y opere con múltiples activos sin hacer un viaje de regreso al efectivo. Si alguna vez ha negociado criptomonedas, sabrá que muchas monedas y tokens solo se negocian en ciertos pares, por lo que siempre volverá a BTC o ETH. Pero en Uphold, puede intercambiar múltiples activos directamente.

Además, Uphold es uno de los pocos intercambios que le permite intercambiar XRP, DOGE y más.

Lea nuestra revisión completa de Uphold aquí.

Pro

Estructura de precios simple y transparente

Muchos tokens criptográficos e incluso algunas acciones, incluidas las populares como XRP

Aplicaciones de escritorio y móviles

Desventaja

No es tan fácil de usar como algunos de esta lista

Algunos informes de mal servicio al cliente

Kraken

Donde invertir en Criptomonedas: Kraken es una de las plataformas de comercio de cifrado originales y tienen una buena selección de monedas y tokens para comerciar e invertir. También permiten el comercio de margen. Sin embargo, es un intercambio real y no es tan fácil de usar como algunas de las principales plataformas de esta lista.

Kraken es una de las pocas plataformas en esta lista que le permite intercambiar ESQUIVAR y otros tokens más riesgosos.

Nota: Kraken ofrece una sección limitada de monedas y tokens a clientes estadounidenses frente a clientes internacionales.

Lea nuestra revisión completa de Kraken aquí.

Pro

Uno de los intercambios de cifrado de mayor duración

Alto nivel de seguridad y confianza

Gran variedad de criptomonedas y tokens para comerciar

Desventaja

Una de las plataformas más difíciles de usar

Dificultad con 2FA

Algunos informes de mal servicio al cliente

eToro

Donde invertir en Criptomonedas: eToro ha existido por un tiempo en el Reino Unido y en toda Europa, pero ahora permiten a los comerciantes en los Estados Unidos. Ofrecen una gran variedad de activos digitales para comprar y vender en su plataforma, y lo que es mejor, tienen una cuenta de operaciones de práctica para que pueda probarla antes de usar fondos reales.

En este momento, eToro también ofrece un bono de $10 si deposita e intercambia cryp 100 en criptoactivos. Esta oferta solo está disponible para usuarios de EE.

Lea nuestra reseña completa de eToro aquí.

Pro

Opciones mundiales para el comercio de criptomonedas

Posibilidad de copiar las carteras de otros traders

Mínimos bajos para comenzar

Desventaja

Opciones limitadas en los Estados Unidos

Solo disponible en 41 estados

No admite tantos tokens y monedas como otras plataformas de esta lista

Este anuncio promueve la inversión en criptomonedas virtuales dentro de la UE (por eToro Europe Ltd. y eToro UK Ltd. UU. (por eToro USA LLC); que es altamente volátil, no está regulado en la mayoría de los países de la UE, no cuenta con protección de la UE y no está supervisado por el marco regulatorio de la UE. Las inversiones están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida de capital.

Bitcoin IRA

Bitcoin IRA es un poco diferente a las otras plataformas aquí. A diferencia de la mayoría de los intercambios y billeteras, básicamente solo está intercambiando moneda y está sujeto a pagar impuestos sobre sus ganancias (aprenda cómo funcionan los impuestos sobre sus criptomonedas aquí).

Dicho esto, Bitcoin IRA combina lo mejor de ser una billetera criptográfica y un intercambio, con también ser una IRA. Eso significa que sus ganancias dentro de la cuenta están libres de impuestos o con impuestos diferidos.

Lea nuestra revisión completa de Bitcoin IRA aquí.

Pro

Invierta en criptomonedas dentro de su IRA

Capacidad para ganar intereses sobre su criptografía dentro de su IRA

Opciones de alta seguridad

Desventaja

Tarifas altas

Mínimos altos

No admite tantos tokens y monedas como otras plataformas de esta lista

Crypto.com

Crypto.com es uno de los intercambios de cifrado más grandes y de más rápido crecimiento. Tiene su sede en Hong Kong, pero ofrece un montón de soporte para clientes con sede en EE.

En este momento, puede tener acceso a más de 90 tokens y monedas en todo el mundo, y 50 tokens y monedas si se encuentra en los Estados Unidos. Además, ofrecen tasas sólidas en sus cuentas de ahorro criptográfico.

El único inconveniente importante es que solo está basado en aplicaciones en este momento, no hay una plataforma de escritorio.

Lea nuestro completo Crypto.com revisa aquí.

Pro

Gran cantidad de monedas y tokens compatibles

Paga intereses semanales sobre los ahorros en criptomonedas

Puede obtener una tarjeta de débito vinculada a su cuenta

Desventaja

Estructura de tarifas complicada

Sin soporte de escritorio, solo basado en aplicaciones

Soporte al cliente limitado

Binance

Una gran plataforma para ingresar a algunas monedas como Cardano o Neo. No es tan fácil de usar como algunas de las principales plataformas de esta lista, pero tienen una de las plataformas de negociación más sólidas que existen. Tienen una aplicación móvil decente, pero de nuevo, no es tan fácil de usar y nos hemos sentido frustrados con ella. Prueba Finanzas aquí.

Nota: Finance.us es la versión estadounidense de la plataforma y tiene monedas y tokens limitados para invertir en comparación con la versión internacional de Binance.

Lea nuestra revisión financiera completa aquí.

Pro

Gran cantidad de monedas y tokens compatibles

Tiempos de transacciones rápidos

Tarifas bajas

Desventaja

Estados Unidos tiene opciones limitadas en comparación con todo el mundo

No disponible en los 50 estados

Soporte al cliente limitado

Hodlnaut

Donde invertir en Criptomonedas: Si está buscando una alternativa al comercio de criptomonedas, consulte Hodlnaut. Hodlnaut es una plataforma de ahorro y préstamos que se centra en Bitcoin y varias monedas estables.

En este momento, puede ganar hasta un 7,46% en su bitcoin y hasta un 12,73% en su USDC a través de las opciones de ahorro y préstamo en su plataforma.

Lea nuestra revisión completa de Hodlnaut aquí.

Pro

Paga altos intereses sobre las tenencias

Sin requisitos de saldo mínimo

Obtenga $20 gratis cuando deposite $1,000

Desventaja