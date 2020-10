El Presidente estadounidense amenaza con divulgar partes de la entrevista antes de ser emitida.

El presidente estadounidense terminó abruptamente una entrevista con CBS News, que tuvo lugar en la Casa Blanca, para el programa ’60 Minutes’. Según CNN, Donald Trump habló con la periodista durante 45 minutos, y luego le dijo a la cadena de televisión que ya tenía suficiente material para usar.

CNN dice que la entrevista no habrá terminado de la mejor manera, algo que el jefe de Estado estadounidense finalmente confirmó en sus últimas acciones en Twitter, donde dice que la entrevista es “falsa y sesgada”.

Donald Trump amenazó con publicar partes de la entrevista antes de que se emitiera el domingo.

En otra publicación, Trump acusó a la periodista de no usar máscara, habiendo compartido un video de Lesley Stahl conversando con elementos del equipo.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020