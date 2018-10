Donald Trump reveló que fue lo primero que le dijo la reina

Después de que Donald Trump se reunió con la reina Isabel II en Inglaterra los observadores reales se preguntaban de qué podrían haber hablado los dos durante su reunión privada en el castillo de Windsor. ¿Tal vez su tardanza, o el hecho de que caminó frente a la monarca?

Que Piensa Donald Trump de la Reina

Durante su única entrevista en el Reino Unido, el presidente Trump le dijo al presentador de Good Morning Britain News, Piers Morgan lo que realmente piensa De la reina, llamándola “una mujer fantástica”.

Como informa el Daily Express, cuando Morgan preguntó, ¿Cuáles fueron sus palabras iníciales? Trump explicó que la monarca le dijo:” Bienvenido. De nada. Es muy elegante y muy hermosa. Es realmente algo especial.”

¿Y… a la reina le gusta Trump?

Cuando se le preguntó si a la reina le gustaba, Trump dijo: “bueno, no quiero hablar por Ella, pero puedo decirte que me gustaba tanto que eso ayuda. Me gustaba mucho. También ayudó que la difunta madre de Trump era una gran fan de la familia real”.

Trump y la reina también discutieron del Brexit, y el presidente dijo que su Majestad dijo que el tema es “un problema muy complejo.“Él agregó:

“Bueno, no puedo hablar, usted sabe que he escuchado muy fuertemente de esto a un montón de gente, usted simplemente no habla de esas cosas y de política con la reina, ¿verdad?”

No quieres hacer eso.”De hecho, se supone que la realeza no debe expresar públicamente opiniones políticas”.

Donald Trump quiere conocer al Principe Harry

Morgan también trajo a Meghan Markley mencionó que su padre, Thomas Markle, afirmó que el Príncipe Harry dijo ” debemos darle una oportunidad a Donald Trump.”Trump respondió que aunque aún no ha conocido a Harry, le gusta el Príncipe, y le gusta la “energía” de la familia real.