Christian Tybring-Gjedde, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, es reincidente en proponer a Donald Trump para el Nobel de la Paz. Lo había hecho hace dos años, lo vuelve a hacer ahora. El argumento es la contribución de Trump al acuerdo Israel-Emiratos Árabes Unidos.

El nombramiento es un paso del proceso que no equivale a ninguna garantía, ni siquiera a una indicación de probabilidad, de una efectiva concesión del Nobel de la Paz. En 2018 Tybring-Gjedde había nombrado a Trump como candidato a este conocido galardón, alegando la importancia de la Cumbre De Singapur, entre el propio presidente de los Estados Unidos y su homólogo norcoreano. En ese momento, el nombramiento no estaba ni cerca de prevalecer y mientras tanto el enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte obliga a presentar una justificación muy diferente.

El trabajador parlamentario Noruego explicó a Fox News que”por su mérito [de Trump], creo que hizo más para promover la paz entre las naciones que la mayoría de los otros nominados del Premio a la Paz”. Y continuó: “esto es por su contribución a la paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Es un trato único”.

Un argumento adicional de Tybring-Gjedde es el ” papel clave de Trump en facilitar el contacto entre las partes … como, en el caso del conflicto sobre la frontera de Cachemira, entre la India y Pakistán, y en el conflicto entre las Coreas del Norte y del Sur”.

Sin embargo, el diputado noruego, que dice que no es “un gran partidario de Trump”, no decae en su argumentación: “el comité [para la concesión del Nobel] debería mirar los hechos y juzgarlo por los hechos, no por la forma en que a veces se comporta. Las personas que han recibido el Premio de la Paz en los últimos años han hecho menos que Donald Trump. Barack Obama [Nobel de la Paz en 2008], por ejemplo, no hizo nada”.

Una persona, por lo menos, ya está garantizada como partidaria de la argumentación de Tybring-Gjedde: el propio Trump que, el año pasado, afirmó merecer ese conocido galardón por sus contactos con Corea del Norte y su trabajo sobre el conflicto sirio. Trump agregó, sin embargo, que no creía que fuera probable que alguna vez recibiera esta merecida distinción.

El Nobel de La Paz es otorgado por un panel de cinco miembros elegido por el parlamento noruego. Cada año el premio se anuncia el 9 de octubre y se entrega el 10 de diciembre.