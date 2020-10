El jefe de Estado norteamericano dijo además que no podía quedar encerrado en la Casa Blanca. “No podía salir, ni siquiera podía ir a la Oficina Oval”, afirmó el presidente, considerando que tenía que”enfrentar el problema”.

“Vamos a vencer a este coronavirus o lo que sea que quieran llamarlo”, dijo el presidente en el video, que no está fechado.

“Me siento mucho mejor ahora, estamos trabajando duro para que me recupere por completo. Creo que volveré pronto y no puedo esperar para terminar la campaña de la manera en que la comencé”, agregó.

