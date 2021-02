La CEO de Twitter, Ned Segal, asistió a una entrevista con CNBC donde habló sobre la decisión de la plataforma de prohibir al ex Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuestionado sobre la posibilidad de que Twitter decida devolver la cuenta de Trump, Segal indicó que no es algo que se espere.

“Por la forma en que funcionan nuestras políticas, cuando te retiran de la plataforma, te retiran de la plataforma, incluso si eres un comentarista, un CFO o un antiguo o actual ocupante de cargo político. Recuerde, nuestras políticas están diseñadas para garantizar que las personas no apelen a la violencia, y si alguien lo hace, debemos eliminarlas del servicio y nuestras políticas no permiten un regreso”, dijo Segal.

De recordar que Twitter prohibió a Trump después de la invasión al Capitolio el 6 de enero, considerando que el (a la altura) Presidente de los Estados Unidos tuvo una actuación cuestionable y cuyo discurso ayudó a incitar a la multitud.

"The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021