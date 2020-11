A través de Twitter, Donald Trump anunció que el hasta ahora Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, ha sido” despedido ” y que será el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher Miller, asumirá el cargo.

“Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado Director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidad por el Senado), será el Secretario de Defensa”, escribió Trump, refiriéndose a que este cambio tiene efectos inmediatos.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020