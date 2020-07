Después de pasar mucho tiempo con una posición ambigua sobre el tema, Donald Trump viene ahora a defender en Twitter el uso de la máscara contra covid-19 como un gesto “patriótico”.

“Mucha gente dice que es patriótico usar una máscara cuando es imposible distanciarse socialmente. Y no hay más patriótico que yo”, escribió Donald Trump en su cuenta personal en la red social Twitter, en una publicación acompañada de una foto suya con una máscara.

Según el Presidente de los Estados Unidos, “hay una unión en el esfuerzo por vencer el futuro virus chino”, también puede leerse en la publicación que utiliza una expresión que imputa a China responsabilidades en la pandemia.

El domingo, según la AFP, Donald Trump afirmó que no tenía intención de forzar la máscara a nivel nacional para mitigar la pandemia, a pesar del constante aumento diario de casos y muertes en los Estados Unidos.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020