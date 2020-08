La polémica entre TikTok y el presidente de los Estados Unidos de América sigue encendida. Después de amenazar, Donald Trump incluso firmó una orden ejecutiva para prohibir la aplicación china de operar en el país estadounidense. Pero la historia no termina aquí.

Más recientemente, Trump creó su cuenta en Triller, una aplicación que compite directamente con TikTok.

Donald Trump no está de humor y la situación conflictiva con TikTok parece un asunto serio. Después de amenazar, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para prohibir las aplicaciones chinas TikTok y WeChat del país. Inicialmente, el plazo dado era de 45 días, pero Trump se extendió a 90 días. Por lo tanto, se espera que las plataformas solo puedan operar hasta mediados de noviembre.

Pero a pesar de que esta situación se puede revertir con la compra de TikTok por parte de compañías como Microsoft y Twitter, el tema ya ha dado de qué hablar y parece estar lejos de terminar.

Donald Trump crea una cuenta en Triller, rival de TikTok

A pesar de ser bastante popular, TikTok no es la única aplicación destinada a compartir videos cortos. Ya hemos dado a conocer otras alternativas a esta plataforma de China ByteDance.

De esta manera, y tal vez con el objetivo de causar alguna provocación, el presidente de los Estados Unidos creó recientemente una cuenta en la red social Triller, una aplicación competidora de TikTok. Puedes ver el perfil de Donald Trump en el Triller aquí.

La aplicación Triller, al igual que la plataforma China, también está destinada a la pieza de videos de corta duración.

Según el periódico del New York Times, Taylor Lorenz, la cuenta @ donaldjtrump ya tiene miles de seguidores, y la primera publicación del presidente estadounidense superó los 5 millones de visitas.

Un video compartido por Trump, alusivo a su campaña para ser reelegido, el mismo se titula como un ‘profesional de la tecnología’.

Donald Trump has launched an official profile on TikTok competitor Triller https://t.co/n5g9YDXqnB pic.twitter.com/hcr7goziDO

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) August 15, 2020