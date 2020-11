El presidente norteamericano parece tener ahora un tinte de pelo entre el gris y el blanco.

Donald Trump ha hecho la primera aparición pública oficial desde que se conoció la proyección de las elecciones estadounidenses, que le dan la victoria a Biden. Pero no fueron las declaraciones del presidente aún las que tuvieron impacto. Fue, eso sí, o su cabello…

La ‘imagen de marca’ de Trump, o su cabello rubio, parece haber cambiado. El republicano ahora parece tener un tono de pelo entre el gris y el blanco.

Los internautas no perdonaron y las reacciones no tardaron. “¿Soy solo yo [para reparar] o el cabello de Trump pasó de rubio a gris esta semana? Triste”, escribió un usuario de Twitter.

“¿Alguien quiere hablar sobre cómo el cabello de Trump de repente se volvió blanco como una hoja de papel??”, cuestionó otro. “El cabello de Trump literalmente se volvió gris en una semana”, todavía puede leerse.

Is it me or has Trump’s hair gone from blonde to grey this week? Sad. pic.twitter.com/8odV2CKji2 — Ms Klos is a do-gooder 😷⭐️🕯🇬🇧🇵🇱🇪🇺🌾 (@mariaklosgibson) November 13, 2020

Recordemos que Donald Trump hizo una declaración, en la Casa Blanca, en Washington, sobre la propagación de la pandemia en los Estados Unidos de América (EE.UU.) y los avances en el desarrollo de vacunas y terapéuticas para combatir el SARS-CoV-2, en la que ni por una vez se refirió al nombre del presidente electo.

Anybody wanna talk about how Trump's hair is suddenly white as a sheet of paper??? 👀 pic.twitter.com/TAg7cITjTB — blep (@nikobloop) November 13, 2020

El presidente aprovechó la declaración para hablar sobre el anuncio de una vacuna contra Covid-19, desarrollada por la farmacéutica multinacional Pfizer y BioNTech, que cuya eficacia anunciada del 90% “superó ampliamente las expectativas”.

Trump’s hair has literally gone grey in a week 😱 pic.twitter.com/oQo3UY6tIu — Watky (@johnwatkinson) November 13, 2020