El Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha criticado hoy la forma en que el gobernador de California ha gestionado el bosque, amenazando de nuevo con acabar con las ayudas financieras federales para combatir los incendios.

“El gobernador de California, Gavin Newson, hizo un trabajo terrible en la gestión del bosque. Le dije, desde el primer día que nos conocimos, que debería limpiar el bosque, sin importar lo que le pidan sus jefes, los ecologistas. También debe usar” contra fuego”, dijo Donald Trump, en la red social Twitter.

The Governor of California, @GavinNewsom, has done a terrible job of forest management. I told him from the first day we met that he must “clean” his forest floors regardless of what his bosses, the environmentalists, DEMAND of him. Must also do burns and cut fire stoppers…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019