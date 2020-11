Donald Trump acaba de admitir por primera vez que Joe Biden ganó las elecciones. Sin embargo, el presidente aún mantiene la tesis de que ha habido fraude electoral.

Fue a través de Twitter que Donald Trump admitió este domingo que perdió las elecciones ante el oponente demócrata Joe Biden, aunque continúa afirmando que fue por fraude electoral.

El todavía Presidente de los Estados Unidos escribió:”ganó porque las elecciones fueron manipuladas”.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

Donald Trump continúa con los cargos, argumentando que no se permitieron observadores y que, en el supuesto fraude, se trata de una empresa privada de izquierda radical.

“No se permitió ningún observador de votos, voto manipulado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y equipo defectuoso que ni siquiera calificó [para operar] en Texas (donde gané por mucho!) “, escribió además.

El republicano aprovechó la publicación para acusar una vez más a los medios de comunicación de ser falsos y silenciosos. Trump acusa a los medios estadounidenses de asumir que Biden ganó a través de los medios falsos y a la prensa que “calló” lo que considera atropellos a la legalidad en el acto electoral.

En un segundo tweet, aún durante la mañana de este domingo, Trump vuelve a afirmar que “la elección fue adicta”, refiriéndose a los votos por correspondencia como fraude también.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020