Dogecoin aumenta un 20% : Un día después de ser votado como persona del año por la revista Time, el multimillonario Elon Musk ha vuelto a mover el mercado de criptomonedas. A través de su Twitter, Musk declaró que Tesla comenzará a aceptar Dogecoin (DOGE) como medio de pago.

Según Musk, Tesla venderá «algunos productos» a cambio de DOGE. Con esto, la compañía tiene la intención de probar el meme de criptomoneda y evaluar su potencial como medio de pago.

Sin embargo, el CEO no explicó qué productos, o modelos, serán. Actualmente, Tesla cuenta con cuatro modelos de vehículos eléctricos, así como la fabricación de paneles solares y techos.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021