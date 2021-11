Doctor Mariano Bueno y Biosalud Day Hospital

En la medicina existe doctores comprometido plenamente con su profesión más aun si está enmarcada en la salud del prójimo, buscando incesantemente la innovación tecnológica probada para los tratamientos como es el caso del Doctor Mariano Bueno, director médico de BIOSALUD DAY HOSPITAL.

Dr. Mariano Bueno y Biosalud Day Hospital

El Dr. Mariano Bueno es un reconocido médico Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, y en Farmacia por la Universidad de Alfonso X el Sabio, inició sus estudios con una visión más amplia de la Medicina que le ha llevado a especializarse en Medicina Biológica.

Por su inquietud y compromiso con la profesión médica, el doctor Mariano Bueno ha participado a lo largo de su trayectoria como fundador, presidente o miembro de numerosas organizaciones científicas y proyectos relacionados con la medicina.

Cuando lo escuchamos decir «En BIOSALUD DAY HOSPITAL tratamos personas y no solo sus enfermedades» podemos entender los principios que sigue dicho médico con respecto a sus pacientes y como se enfoca la medicina en su clínica.

Con una visión innovadora, en las 2 sedes, tanto en Biosalud Madrid y en Biosalud Zaragoza, combina los principios de la medicina convencional y la medicina biológica con la tecnología más avanzada para desarrollar tratamientos personalizados.

«BIOSALUD DAY HOSPITAL es la culminación y materialización de 35 años de realización profesional y de ilusiones personales de curar a nuestros pacientes y para ello nos hemos puesto al día en las últimas tecnologías, el equipamiento más novedoso y sobre todo con los niveles científicos que hoy en día la ciencia nos puede ofrecer». sostiene el Dr. Mariano Bueno.

Luego añade:

«Lo más importante de todo es por un lado un equipo humano extraordinario tanto de punto de vista administrativo como del punto de vista sanitario, con la aspiración de querer más y continuamente, de manera que estemos en lo último de la tecnología y de los hallazgos médicos y que tengamos las mejores posibilidades de curar a nuestros pacientes».

¿Qué es BIOSALUD DAY HOSPITAL?

En su inicio, Biosalud se centró en la Medicina Estética y en las enfermedades del aparato locomotor, siguiendo la trayectoria del Dr. Ángel Bueno y utilizando los medios más avanzados de aquel momento. En pocos años se convirtió en un centro de referencia clínica y de docencia para la formación de médicos a nivel nacional e internacional.

Con el propósito de curar a sus pacientes y alcanzar ahí donde las técnicas convencionales no llegan, ha profundizado en enfermedades que causan gran sufrimiento y que pueden ser difíciles de detectar. La creación de métodos diagnósticos, un gran esfuerzo en formación e investigación y la adquisición de la tecnología más avanzada, son las herramientas con las que Mariano Bueno trabaja para la salud.

Opiniones de los pacientes sobre la medicina biológica

Pero en todo esto, qué es lo que se lee de aquellos que se atienden en BIOSALUD DAY HOSPITAL. Hemos recogido algunas opiniones de los pacientes que se tratan con medicina biológica e integral.

Opiniones Biosalud

“Mis hijos de 5 y 3 años, con graves problemas de movilidad y sin diagnóstico, han pasado desde los primeros meses de vida por innumerables pruebas. Nunca ningún parámetro había dado alterado. El Dr. Bueno, tras una primera valoración, nos solicitó analíticas en las que hemos encontrado bastantes alteraciones, por fin tenemos un camino hacia el que dirigirnos, en él estamos y después de siete meses de tratamiento apreciamos pequeños avances que esperamos que se conviertan en grandes”

“Por no quedarse en la superficie.

Por preocuparse de las causas y no de los efectos.

Por dedicar su vida a algo tan noble como la salud y el cuidado de los demás

Por invertir en investigación y desarrollar nuevas técnicas.

Por devolver la esperanza a los afligidos.

Por preocuparse de cada paciente de manera personal.

Por mantener una mentalidad abierta hacia nuevas posibilidades.

Por realizar su trabajo con una ilusión y entusiasmo contagiosos.

Gracias”

“Lo que me aportó el Dr. Mariano Bueno fue lógica, claridad y un nuevo futuro para la artritis reumatoide que sufría desde hacía 16 años. Ha sido un proceso de año y medio, requiere constancia y cambio de hábitos alimentarios pero a día de hoy no tengo dolores ni indicios de actividad de la enfermedad y no tomo medicación. Volvería sin dudarlo a repetirlo”.