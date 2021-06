Jugando en su bastión favorito, ya que fue allí donde logró 13 de los 20 títulos de Grand Slam que tiene en su currículum, Rafa Nadal entró a toda velocidad y al ‘despejar’ el primer set pronto la primera indicación de que podía repetir lo que suele suceder: dominar a todos los oponentes que enfrenta en el torneo parisino. El problema era eso… no fue así. Djokovic respondió bien, logró ganar el segundo parcial por igual a 6-3.

