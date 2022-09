‘Hot Take: The Depp / Heard Trial’ protagoniza el próximo 30 de septiembre el primer tráiler ya ha sido lanzado.

La mayoría de la gente no sabe qué hacer, pero la mayoría de la gente no sabe qué hacer.

La plataforma de streaming Tubi acaba de estrenar el tráiler de «Hot Take: The Depp/Heard Trial» («Evento candente: El juicio de Depp y Heard»), un largometraje basado en el juicio del caso de Johnny Depp y Amber Heard. , que movilizó a los medios y la opinión pública en el primer semestre de este año. “Detrás de escena del juicio más seguido del año. ¡Descubre dónde están la verdad y la mentira!”, invita el adelanto de un minuto de la película que estará disponible este viernes para los suscriptores del servicio.

Disputa legal entre Johnny Depp y Amber Heard: La plataforma de streaming Tubi acaba de estrenar el tráiler de «Hot Take: The Depp/Heard Trial» («Evento candente: El juicio de Depp y Heard»), un largometraje basado en el juicio del caso de Johnny Depp y Amber Heard . , que movilizó a los medios y la opinión pública en el primer semestre de este año.

By