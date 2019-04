Menos de 2 días después de haber firmado un acta de acuerdo con el gobierno y la minera MMG para despejar la carretera a Las Bambas, el dirigente comunero Gregorio Rojas señaló que lo hizo porque tenía miedo de volver a prisión preventiva. La ministra de Desarrollo, Paola Bustamante, dijo que nunca se le presionó.

“Voy a firmar esto porque me presionaron, porque si no salía me detenían. Por miedo a esas cosas, yo firmé y la comunidad va a decidir… La empresa va a parar, así me dijo el premier”, reclamó Rojas en Radio Exitosa.

Esto fue respaldado por Edison Vargas, vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, a pesar de que el mismo sábado en la noche, ellos estaban al lado de monseñor Luis Cabrejos y del premier Salvador Del Solar, cuando se anunciaba la solución al conflicto social.

“Voy a descartar totalmente una amenaza o una presión, descarto totalmente cualquier tipo de presión el día domingo y el domingo pasado. En ningún caso se ha presionado a nadie, la Conferencia Episcopal estuvo presente y en ningún momento el señor Gregorio Rojas estuvo solo, ha estado permanentemente la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, descarto totalmente que el señor Gregorio Rojas haya sentido presión”, respondió Bustamante.