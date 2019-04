Protestantes piden la intervención del congreso de la República

Los trabajadores protestantes solicitaron la inmediata intervención de la contraloría general de la República y del Congreso así como elevar la denuncia ante el Ministerio Público contra la directora de la Diresa Dra.Kathey Pacheco quién presuntamente estaría saqueando la Diresa Callao.

Los afectados se pronunciaron que aún no les pagan sus sueldos y falta de pagos, gratificaciones, beneficios sociales y pagos por despidos arbitrarios que están en procesos judiciales, los mencionados trabajadores exigieron al administrador Collazos y a la directora de la Diresa Kathey Pacheco Vargas su pronta solución a sus reclamos, que lo vienen solicitando desde hace tres meses.

Los trabajadores hacen un llamado a Minsa, la Contraloría para que los fiscalicen, agregaron que hay personal que se contagiaron de TBC porque no les dan mascarillas para protegerse de las infecciones al momento de la limpieza, además les obligan a comprar insumos para que puedan hacer sus trabajos diarios y si no lo hacen los despiden, además no les dan uniformes y sus beneficios sociales que algunos tienen laborando 6 a 9 años, también se pronunciaron cuando se accidentan no les dan descansos médicos y a las embarazadas no les dan licencias, quienes también deberían ingresar a planilla por sus años laborando, agregaron los protestantes.

Solicitaron la pronta intervención del gobernador del Callao y piden cambios en la Diresa, la directora Kathey Pacheco Vargas hace oídos sordos al reclamo y su administrador Callazos sigue maltando a los trabajadores y por ello piden que de una vez por todas a Dante Mandriotti tome cartas en el asunto, dijo una manifestante.

Pobladores de Ventanilla exigen cambios en hospital de Ventanilla, la Diresa hace oídos sordos a sus reclamos

Continúan la negligencia médica en el hospital de Ventanilla, denunciaron los pobladores quienes se hicieron sentir sus reclamos en las redes sociales. Reclaman por falta de oxígeno, no funcionan la sala de operaciones no hay banco de sangre la ambulancia malograda no hay medicamentos, por ese motivo se mueren los pacientes como es el caso del dirigente deconstrucción civil Eduardo Vílchez. Los pobladores están cansados y piden una pronta solución en el citado nosocomio.

Familiares de los pacientes fallecidos se quejaron y dicen que la directora de la Diresa Kathey Pacheco Vargas y El director del hospital Miguel Ángel Paco hace oídos sordos al reclamo y por ello piden que de una vez por todas al gobernador del Callao, Dante Mandriotti, tome cartas en el asunto y reorganice el hospital de Ventanilla.

Otro caso de negligencia médica en hospital de Ica

La mañana del 2 de julio del 2018 ocurrió otra negligencia médica bajo la dirección del médico Miguel Ángel Paco Fernández, ese mismo día trascendido en medios locales de redes sociales y radio y televisión la renuncia del director regional de salud de Ica, Dr. Miguel Ángel Paco Fernández, tras la muerte de dos personas a causa de la influenza Ah1N1, también en medio de un problema de desabastecimiento de medicamentos en los hospitales de la región.

Aqui las redes sociales del Ica se pronunciaron al respecto del caso de negligencia médica del director regional de Ica Dr Miguel Ángel Paco Fernández