DirecTV Ahora Confirma $10/Mes Alza de los Precios para los Usuarios Existentes, Plantea HBO Desde $5 a $15/Mes para los Nuevos Add-Ons

a raíz de los informes que afirmaban que DirecTV Ahora estaba pensando en subir los precios a sus clientes, de nuevo, el servicio de streaming de hoy publicado una nueva página de preguntas frecuentes de la confirmación de que todos los clientes existentes se ver $10/mes alza en el precio de efectivo 12 de abril de 2019 (a través de Opciones). Esto significa que si usted está suscrito a DirecTV Ahora Vivo un Poco, lo Justo, a lo Grande, tienes Que Tener, o Todo y Más de los paquetes, usted tendrá que pagar $10/mes más de lo que son ahora.





al mismo tiempo, DirecTV Ahora ha confirmado que se trata de elevar el precio de su canal premium add-ons, pero sólo para el legado de los suscriptores que son ahora la adición de estos canales en sus planes. Esto significa que HBO está aumentando de a $5/mes complemento de a $15/mes, Cinemax está aumentando de $5/mes a $11/mes, y Starz está aumentando de $8/mes a $11/mes. Este cambio se lleva a efecto el día de hoy, 13 de Marzo.

Si usted se suscribe a Vivir un Poco, lo Justo, a lo Grande, tienes Que Tener, o Todo y Más de paquetes y había un canal premium add-on antes de estos cambios, usted mantendrá su actual precio más bajo mientras la prima permanece agregó en su cuenta. Así, estas nuevas canal premium de precios dirigida al legado de DirecTV Ahora los clientes que se suscriban a uno de los cinco paquetes originales, y se decide agregar HBO, Cinemax, o Starz en su cuenta al día de hoy.

Barato el canal premium add-ons han sido un punto de venta importante para DirecTV Ahora, pero ahora que la suscripción de nivel de línea, será adelgazado y HBO va a ser añadido directamente en la nueva DirecTV Ahora DirecTV Plus y Ahora Max planes, parece que la compañía ha decidido acabar con este punto de venta. Esto es probablemente debido a la nueva los activos que AT&T obtuvo a partir de la Hora Warner adquisición, incluyendo la serie de HBO de la familia de canales.

Nos rompió todos estos cambios a continuación:

(Afecta a todos los clientes existentes de 12 de abril de 2019)



Vivir un Poco: $40/mes a $50/mes

$40/mes a $50/mes : $55/mes a $65/mes

$55/mes a $65/mes Ir a lo Grande: $65/mes a $75/mes

$65/mes a $75/mes tienes Que Tener: $75/mes a $85/mes

$75/mes a $85/mes Todo y Más: $45/mes a $55/mes

DirecTV Ahora el Canal Premium de Alza en el Precio

(Afecta a los clientes existentes que añadir un canal premium de 13 de Marzo de 2019)



HBO add-on: $5/mes a $15/mes

$5/mes a $15/mes Cinemax add-on: $5/mes a $11/mes

$5/mes a $11/mes Starz add-on: $8/mes a $11/mes

Clientes que seguir pagando por el servicio de uno de estos paquetes no va a ver ningún cambio en su canal de alineaciones. Para los nuevos clientes de DirecTV Ahora tendrá dos nuevos planes: DirecTV Ahora Plus ($50/mes,+ de 40 canales) y DirecTV Ahora Max ($70/mes, más de 50 canales). Ambos de estos planes incluyen HBO, así como los canales de cable de WarnerMedia, NBCUniversal, Disney y Fox, pero excluyen a los canales de a+E Networks, AMC Networks, Descubrimiento, y Viacom.

Como estos nuevos paquetes de lanzamiento, los nuevos clientes ya no podrán inscribirse para Vivir un Poco, lo Justo, a lo Grande, tienes Que Tener, o Todo y Más de los paquetes, y sólo verán Plus y Max como opciones en DirecTV Ahora la página de registro. La compañía ya está promoviendo Plus y Max en su sitio web, y dar un mes gratis para los nuevos clientes de la firma con el código de promoción MARCH2019.

Como un punto de comparación, DirecTV Ahora más barato de los planes ($50/mes para Vivir un Poco y Plus) no se comparan muy favorablemente a rival servicios. PlayStation Vue empieza a $44.99/mes, YouTube TV empieza a $40/mes, FuboTV empieza a $39.99 al mes, Hulu TV en Vivo costos $44.99/mes, y SlingTV Orange & Blue plan tiene un precio $40/mes (sólo $25/mes). Eso por no hablar de los servicios que se han puesto en marcha para ofrecer ultra-despojado de los paquetes, como Filón de no-servicio de actividades deportivas que se inicia en $16/mes.

el verano Pasado DirecTV Ahora alza en el precio de $35/mes a $40/mes en un esfuerzo para alinear los servicios con el resto del mercado y “se comparan favorablemente con los de nuestros competidores”, según la compañía. Ahora, DirecTV será el más caro de precio de nivel de entrada en el mercado entre los principales transmisión de servicios de TELEVISIÓN.