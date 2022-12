DIOS NOS HA LIBERADO DEL MIEDO Y EL TEMOR

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

“Busqué al Señor,… él me libró de todos mis temores, de todas mis preocupaciones y de todas mis angustias”.

1. SALMO 34:1-7 EL LIBRÓ DE TODOS MIS MIEDOS

Ilustración: existen escenas que retratan de manera exacta como «el asno de palacio» a las 11.59 am. del 7 de diciembre último, cometió el peor error de su vida al anunciar ungirse como dictador, queriendo asumir los pasos de Hugo Chávez y Evo Morales- sin necesidad de mayores palabras, le hicieron creer que las FFAA y PNP lo apoyarían-, se quemó, falso de toda falsedad las FFAA y PNP le dieron la espalda. Al Congreso no le quedó otra que vacarlo. Esto enardeció ha una turba de vándalos y lacras que con euforia salieron a tomar carreteras y aeropuertos, quemar empresas públicas y privadas, volcar taxis y carros particulares, asaltar, matar y destruir todo a su paso como una gigantesca tormenta…

La violencia aumentaba, corrían ríos de sangre, el desborde de la gente era indescifrable; gritan y lloran a rabiar pidiendo la renuncia de «la usurpadora»… pedían el regreso del «ekeko cajamarquino», mientras el delincuente firmaba el acta final que lo llevaría a «canadá»….

Yo de lejos veía muy preocupado por la situación que pasaba el país y lo contaba en mis crónicas. Le dije a Dios, porqué nos ha desamparado??? Algo pasó, «la usurpadora» finalmente rompió con sus exsocios que le hicieron mucho daño al país. Tomó decisiones rápidas y certeras que están apagando el fuego de los enemigos de la paz y la democracia.

Muchos me preguntan por qué no le tenía miedo a la situación del País, amenazado y chantajeado por los comunistas? Sólo les digo “Las FFAA y PNP, también son amigos y peruanos».

Ahora nuestro segundo paso, es con los rojimios metiches de otros países. Con los presidentes de México, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, con el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Socialismo del Siglo XXI, países y regiones se han visto afectados por la «enfermedad del comunismo», y nos quieren contaminar. Por lo tanto, una gran amenaza para nuestro país. La situación exige respuestas claras por esta intromisión: “Divididos no llegamos a ningún lado, unidos somos más fuerte». En este contexto, “DIOS ESTÁ CON NOSOTROS”.