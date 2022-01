Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza

Por ahí, no faltan los imbéciles que dirán los pases al retiro son anuales y se dan a fin de año. Tampoco, tampoco, no es nada exagerado señalar que en ciertas ocasiones el comandante general de la PNP o el Ejecutivo imponen como ahora su lista arrasando a buenos cuadros e ideologizan a los que quedan.

La Dra. Martha Hildebrandt, señala que la expresión “Dios es peruano”, de nuestra lengua coloquial se utiliza en situaciones en las que la suerte acompaña a los peruanos. Creo que «si Dios fuera peruano», su oficina no estaría en Lima ni al mando de un incapaz, ignorante y cubrirlo con un sombrero.

