DINÁMICO «CERRÓN» SE LE PRENDE A LA PRENSA

2. Es una fecha para tenerla presente, recordar y reflexionar sobre el rol que desempeña la prensa en las democracias y para evaluar la situación de la libertad de prensa en nuestro país: ESTO NO DEBEMOS OLVIDAR NUNCA.

«Se prohíbe la propiedad cruzada de medios de comunicación social, de acuerdo con la ley». Mejor dicho, una persona no puede ser accionistas al mismo tiempo de un medio impreso, de una Tv o radio al mismo tiempo? O sea le mete el dedo a Grupo El Comercio, Grupo La República y Exitosa, así de simple:

A pesar de todo, este gobierno de Castillo presentó el 7 de abril un proyecto de ley, para reformar el art. 61 de la Constitución, supuestamente como un rechazo a toda forma de monopolios, oligopolios y concertación de precios, etc etc, por lo bajo señala:

Cerrón, olvida que nuestra Constitución señala en su artículo 2, que » toda persona tiene derechos: enciso 3; a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. NO HAY DELITO DE OPINIÓN. El ejercicio público de todas las confesiones es libre.

En Cuba la Constitución sólo autoriza la prensa oficial, que se encuentra bajo el control directo del Estado. Agencias de prensa, medios independientes y blogueros siguen oponiéndose a que el Estado monopolice la información, por lo que padecen intimidaciones, detenciones arbitrarias y una censura feroz, detenciones arbitrarias, golpizas, interceptación de comunicaciones, etc., la lista de ataques y agresiones contra los periodistas en Cuba es demasiado larga, lo demás es cuento.

Tal como vociferaba Fidel Castro (uno de los predadores de la libertad de prensa, represor de las voces disidentes) «nuestro problema no es que los grandes medios de comunicación mientan, nuestro problema debe ser cómo nosotros decimos la verdad».

«HOY EN DÍA LA LUCHA POLÍTICA YA NO ES EN LAS PLAZAS, LA LUCHA POLÍTICA ES COMUNICACIONAL»: ES INVADIR TODA LA PRENSA, CONTRARRESTAR Y BLOQUEAR TODO MEDIO OPOSITOR.

