DINA «SUAVECITA» PIDE A TERRUCOS: CALMA HERMANOS

A la hora que las papas queman, le reza a las 50 mil vírgenes y que la PNP use pistolas de agua.

1.Mientras los vándalos incendian el Perú, la presidenta Dina Boluarte muy buenita, señala: “He dado indicaciones a la PNP de no usar armas letales, ni siquiera perdigones de goma”.

En medio de todo en el Congreso quieren interpelar a ministro del interior, lo cojonudo es que el ministro del Interior no tiene ni una semana y los congresistas de izquierda, exministra Kelly Portalatino entre ellos, ya lo quieren interpelar, cuando el país está en llamas. El documento de la moción de interpelación:

2. Estos incendiarios son culpables del vandalismo y el caos que sacude el Perú: Movadef, Sendero Luminoso, Fenatep y dinámicos de Cerrón, ronderos, mineros ilegales, etc etc…

Señores, el pueblo no destruye su ciudad… un senderista cobarde se camufla en las protestas para robar, saquear y realizar actos de vandalismo: civiles, negocios, tiendas, empresas, taxistas, prensa son asaltados por estos rateros y violentadas. Varios vídeos confirman que usan armas hechizas y artefactos explosivos contra la PNP y población.

3. Fiscalía acorrala a Castillo… Formalizan investigación preparatoria por golpe de Estado y hoy pedirán 36 meses de prisión preventiva. Acreditan pruebas de delitos de rebelión y conspiración. La investigación incluye a Anibal Torres, en su calidad de asesor de PCT. Además exministro Willy Huerta confirma que Betssy Chavez sabía del golpe.

Pedro Castillo, el gran azuzador de las masas diciendo:

«Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer y si hay que entregar la vida, la voy hacer».

Le permiten convocar a partidarios y lacras para hoy a la 1.30pm al penal de Barbadillo, que recupera su libertad. Y si no sale? Ojo: que según el art.264.7 del NCPP, al haber pedido el Fiscal de detención preventiva por 18 meses, la detención se mantiene hasta que se ejecute la audiencia y decida el juez de la investigación.

4. Estoy convencido que detrás de todas esas protestas está la mano larga del castrismo, el chavismo, el foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Todos ellos juntos representan al crimen organizado de Estado. Los primeros días de la detención del inepto Pedro Castillo estuvo todo tranquilo hasta que decidieron actuar y comenzaron a movilizar a las tropas de choques al interior del país para crear desestabilización. No por gusto ya han salido 4 presidentes energúmenos que representan al crimen organizado de Estado y a cuanta dictadura hay; a defender al delincuente Pedro Castillo!!!

Y la Cancillería Peruano «callao» boca.

El plan de Pedro Castillo era organizar todo esto silenciosamente con el apoyo de «Anibal Torres», Betssy Chavez, Guillermo Bermejo y Willy Huerta, cuando esté todo listo desatar caos con él en el poder, así sería tomado el Estado, pero no les resultó el plan, sus ministros ayayeros renunciaron, el comandante general de la PNP no hizo caso a su pedido de cierre el Congreso y capturar a la Fiscal de la Nación, entonces tuvieron que adelantar todo y se le cayó la careta a Bellido, Cerrón, Portalatino, y demás lacras…

5. La guerra se gana o se pierde, eso lo sabe el ministro de Defensa, Alberto Otárola, por ello anunció esta noche la declaratoria de emergencia de todas las carreteras del país, la protección por parte de las FF.AA de activos estratégicos, y la declaratoria entre emergencia de Arequipa e Ica en su totalidad.

6. Todos tienen derecho a protestar, la protesta pacífica es un derecho. La detención solo cabe cuando afectas el derecho de terceros, la propiedad privada o si realizas actos de violencia contra la autoridad. Lo que están haciendo hoy los vándalos son delitos. Toda el peso de la ley a los autores, para restablecer la normalidad, la mayoría de peruanos queremos estabilidad. NO LE TENEMOS MEDIO AL TERRORISMO.