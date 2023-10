Dina no quiere perderse encuentro con presidente de EEUU

5 Vistas

Le importa un pito el zapateo, decepción, desaprobación y repudio a su gestión como presidente del Perú: ella quiere viajar.

Mientras la resecion económica del país no encuentra una salida, y golpea a todos los peruanos, la presidenta más viajera de la historia, Dina Boluarte, solicita permiso al Congreso para participar en Cumbre APEP: algunos congresistas se oponen y otros como alcahuetes están a favor con el cuento que este viaje es importante en busca de atraer inversiones del extranjero.

«DINAmita» Boluarte no se inmuta, siempre con la sonrisa para la foto durante los censurados viajes improductivos que delatan su desmedida afición al figuretismo y su amor por la frivolidad, lo que dicho sea de paso es común tanto en el caviaraje como en los comunistas radicales.

¿Pero que otra cosa podíamos esperar? Los aventureros comunistas no nacieron para entender los rudimentos de la economía y acuden al consabido cuento de culpar a los «políticos de antes» y a las «maldades del capitalismo» como si ellos tuvieran alguna opción exitosa, cuando lo único que traen es ruina y desgracia para el país.

Esto lo vengo diciendo ha rato en mi nota:

No hay nada que descubrir, la pataleta yanqui es evidente y pedirá explicaciones Boluarte por las inversiones chinas. Es el enésimo intento de Washington por alinear a su patio trasero en el ajedrez geopolítico que disputa con la República Popular China, el mismo que se puso de manifiesto recientemente a través de un reportaje de Financial Times colocando a nuestro país en el centro de la atención.

Como se recuerda, el diario británico reveló hace una semana y media que el gobierno de los EE.UU. expresó oficialmente al del Perú su “preocupación” por el hecho de que la RpCh esté ganando control sobre partes críticas de nuestra infraestructura donde se incluye activos energéticos, mineros y portuarios (Chancay).“

«En los grandes temas geoestratégicos, el gobierno peruano no está suficientemente concentrado en analizar los beneficios y amenazas para el país”, dijo un alto funcionario de la administración Biden a Financial Times.

Dina Boluarte va a conversar con Biden? Dar explicaciones? A estas alturas aliarse con el Tío Sam no es bueno, ahora hay otra opción más viable el Orden mundial Multipolar.

La portada del diario Expreso lo dice todo, cuando los poderosos dueños de Bancos, Financieras, industrias extractivas y manufacturación y otros grupos de inversionistas ven cierto peligro en sus inversiones por factores de diversa índole, salen y alzan la voz, pero siempre a favor a lo que interesa a su inversión y eso está bien, pero no es suficiente, por ejemplo en estos momentos que a nivel mundial, hay un reacomodo geopolítico que incide en la economía a nivel mundial como lo es el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, poca o casi nada se ha visto opiniones de interés nacional al respecto, por decir, el Perú importa petróleo y sus derivados, la pregunta es la «sanción a Rusia», que prohíbe comprar petróleo Ruso a Europa y EEUU? le vende a un porcentaje más elevado, repercute en nuestro país? Si fuera así, cual es la opción más favorable que debe tomar el Perú como Estado Libre y Soberano?. Porqué no toman acciones que favorezcan a nuestro país y no a terceros, porqué no podemos estar a expensas de sus malas determinaciones de órden político? Combatir a todos aquellos que confabulen contra el pueblo, para que pague pato.