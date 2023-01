Dina Boluarte tiene responsabilidad penal?

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El enano César Hildebrantd, como siempre queriendo atizar el fuego del caos para sobresalir. UNA VEZ MAS LE MIENTE AL PUEBLO PERUANO.

Entiende todo lo que pasa en el Perú? Debe usar el cerebro, no el hígado, menos alentar la violenta confrontación entre peruanos. Según Hildebrantd «todo lo investigado hasta el momento confirma «el papel del Ejército y de la PNP en las matanzas perpetradas entre diciembre y enero», lo que traza un futuro entre sombrío y carcelario para la presidenta Dina Boluarte». Todo un grosero análisis.

Como siempre no habla con la verdad, hay que sumarle otros periodistas que cierran los ojos hipócritamente y denigrar, maltratar a Dina Boluarte, al premier Alberto Otarola, etc. Y no dicen las cosas como son, que estos actos salvajes ya lo hemos vivido en la infausta década de lis ochenta y noventa con el terror de Sendero Luminoso: Estos, son vándalos, delincuentes quebrantando la ley el «estado de emergencia», con sangre y fuego, sin respeto al estado de derecho ni la autoridad la PNP y FFAA.

En Pysnnoticias, entendemos que son legítimas las protestas de sectores rurales pobres, ignorados desde muchos años por un Estado Inútil, pero hay que decirlo sin temor LA VIOLENCIA POLÍTICA QUE ATACA Y MASACRA A POLICÍAS, DINAMITA, TOMA CARRETERAS, QUEMA LOCALES PÚBLICOS Y PRIVADOS, AMENAZAN A LA POBLACIÓN NO ES UNA PROTESTA SOCIAL.

Quienes proponen una «guerra civil» hay que llamarlos por su nombre: terroristas. No hay que hacerse el ciego, sordo y mudo.

De algo estamos seguros en Pysnnoticias, que los caviares, progres y ONGs no van a perder la oportunidad de enjuiciar a Dina Boluarte y Alberto Otarola, hasta el último de sus días, así como lo están haciendo con Merino y «Garfield» a pesar que le dieron su gusto. Esta misma gentita, cuantos juicios le han hecho a Vizcarra, Sagasti y Castillo por todas las víctimas en sus gobiernos? Exacto, ninguno. A todos no los miden con la misma vara. Es hora de hacer cumplir la ley y el orden, para salir victoriosos de esta guerra interna y externa.

«El enano», se a preguntado cuantos miembros del Movadef ha infiltrado Castillo en el Estado? Que en el gobierno de Castillo se repotenció Sendero en siniestra alianza con el narcotráfico y minería ilegal? Quienes perpetran estos atentados no deben ser tratados como simples manifestantes?

Los defensores de estos delincuentes, subversivos e izquierda radical que se preguntan ¿el estudiante de medicina y el mecánico que estaban ayudando a heridos cuando los asesinaron, eran vándalos, delincuentes? Una adolescente había ido de compras con sus padres cuando recibió un balazo que la mató. ¿También era una delincuente? Y así hay por lo menos 5 casos más de víctimas que ni siquiera participaban en las protestas. Qué el destino de Dina Boluarte será, tarde o temprano, la cárcel. Y será lo justo. Hay que estar del lado de las víctimas, no del de los victimarios?

Alguien puede justificar las matanzas de bebés por el bloqueo de carreteras y no dejaron circular a ambulancias:10 muertos por estos bloqueos? El policía quemado vivo, otros secuestrados y golpeados no cuentan? Cuantos muertos han creado estos subversivos? El país esta sufriendo por no encontrar el camino o una puerta abierta en busca del diálogo.