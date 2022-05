DINA BOLUARTE GESTORA DE INTERESES

Aprovecharse de la ignorancia del pueblo usando términos clasistas no lo fortalecen en nada. Como gobernador de Junin fue un fracaso y esta denunciado por corrupción y lavado de activos: jefe de los dinámicos del Centro y Diña Boluarte, su «cajera».

Cerrón como todos sus dinámicos saben que la democracia liberal en el mundo está presentando fisuras en la actualidad, pero pese a ello le está permitiendo algo que su ideología no lo aceptarían nunca por su misma razón de ser: la libertad de expresión y críticas al sistema: lo fusilan por traidor.

Miro con asco que Cerrón, Castillo, Torres, Bellido y Dina Boluarte sigan obsesionados con impartir una ideología que no evolucionó en el espacio y tiempo. Y que a pesar de que lo quieran negar, sigan demostrando mediante sus acciones que son marioneta bajo los hilos de Sendero Luminoso y el foro de Sao Paulo.

El dueño de Perú Libre, adoctrinado en la «isla 20 años», sigue hablando como si estuviera en los años 60, porqué no se va a Cuba? ellos SI se han quedado en los 60. Cerrón está desfasado con sus términos sobre “clases dominantes, clases dominadas, derechizar …”, aburre con tu retórica comunista.

Mavila Huertas; ¿Alan García es corrupto o no?

