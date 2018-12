Si uno no reduce su consumo de energía, no hay posibilidad de perder peso a menos que aumente la actividad física (sin comer más). A partir de ahí, se pueden inventar las dietas más extravagantes (dieta de sopa de col, dieta blanca, monodita, etc.) con la garantía de perder peso, pero no la de no asumir el control porque los hábitos alimenticios (especialmente los malos) ) Regresa rápido y que estos planes se mantengan puntuales.

La reducción de la ración calórica diaria es el punto común de todas las dietas que te hacen perder peso rápidamente. En muy poco tiempo, pueden ser el punto de partida para una pérdida de peso alentadora que llevará a la búsqueda de una dieta mejor equilibrada a largo plazo.

Aquí hay algunos ejemplos de dietas que te hacen perder peso rápidamente:

La dieta proteica

Es una dieta rica en proteínas , hecha con alimentos que la contienen o con sustitutos de comidas ricos en proteínas . Algunos prefieren comer alimentos “reales” y, por lo tanto, consumirán en el día huevos duros (o solo blancos) acompañados por dos productos lácteos con 0% de grasa, sin mencionar el agua a voluntad y un caldo de verduras.

En el seguimiento de una semana , se garantiza una gran pérdida de peso máxima si podemos seguir esta dieta drástica que conduciría a deficiencias nutricionales (vitaminas y minerales entre otros) durante un período más prolongado.

La dieta de proteínas hecha solo con sustitutos de comidas (en polvo o de otro tipo) también es muy baja en calorías con un suministro de nutrientes esenciales. Se puede seguir hasta un máximo de 3 semanas bajo supervisión médica .

La dieta monodita

Muy de moda hoy en día, este tipo de dieta consiste en comer solo un alimento durante unos días (máximo 3) . Algunos comen solo manzanas, otros solo uvas, piñas o zanahorias o tomates.

Esta dieta exclusiva de un solo alimento se hace eco de muchas otras dietas de moda mantenidas por personalidades de los medios de comunicación que buscan una pérdida de peso muy rápida mientras “desintoxican” el cuerpo.

En otras palabras, este tipo de dieta es totalmente desequilibrada y puede conducir a trastornos intestinales.

La dieta liquida

Ya sean sopas, sopa de repollo o desintoxicación líquida con jugos de frutas o batidos, estas comidas líquidas bajas en calorías son muy agotadoras y pueden provocar dolores de cabeza y mal aliento debido a Los triglicéridos almacenados en nuestras células grasas (adipocitos) en los cuerpos cetónicos para proporcionar energía.

Perseguidos durante varios días, estos planes conducen a deficiencias . La pérdida de peso es ciertamente en la cita, pero en su mayoría conduce a la pérdida muscular . Por otro lado, durante uno o dos días, estas dietas líquidas pueden permitir que nuestro cuerpo se “recupere” después de los excesos repetidos de los alimentos.