Dibu Martínez arremete contra Van Gaal: «Tenía que callarlo»

Dibu Martínez arremete contra Van Gaal: El arquero argentino acusó al técnico holandés de «encender la dinamita» antes del partido de cuartos de final del Mundial.

Dibu Martínez arremete contra Van Gaal

La Argentina garantizó, este viernes, el acceso a las semifinales del mundial de Qatar, al derrotar a Holanda, en la tanda de penaltis, en un partido que estuvo marcado por un momento de gran tensión, antes, durante e incluso después de la definitivo. .

Que lo diga el arquero de la selección sudamericana, Emiliano Martínez, quien en el área de entrevistas rápidas de la televisora ​​albiceleste TyC Sports señaló con el dedo al técnico holandés, Louis van Gaal. Declaraciones explosivas

“Dijeron muchas tonterías antes del partido. El entrenador dijo que eran candidatos si iban a los penaltis y que querían vengarse de la derrota de 2014. Una cosa que aprendí del fútbol es que se habla en el campo”, comenzó diciendo.

“Hablaron mucho antes del partido, y eso me dio mucha energía. No se puede hablar tanto antes de los partidos y querer ganar. Eso me hizo más fuerte, y eso se lo dije después del partido”, continuó el ‘ Héroe del argentino, que paró dos penales.

“Yo vi lo que dijo el entrenador, lo grabé y lo guardé. Se lo mostré a Martín [Tocalli] y a mi psicóloga, y les dije ‘Prendieron la dinamita’. No pensé en nada más. Tuve que callarlos. Era el amor que me daban y yo tenía que corresponder”, concluyó.

