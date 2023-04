Diario La República arriesgó operación Chavín de Huantar

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

LA ACTITUD MISERABLE Y FELONIA CONTRA LA PATRIA DE QUIENES DIRIGÍAN «LA REPÚBLICA» PRETENDIERON ABORTAR RESCATE DE REHENES POR ODIO A FUJIMORI: NO HAY QUE OLVIDAR.

Hoy 22 de abril se cumple 26 años del épico rescate de rehenes capturados 126 días por el MRTA, ocurrida en diciembre de 1996 en la embajada de Japón, realizada en la «Operacion militar Chavín de Huantar». Operación considerada como una de las más exitosas en el rescate de rehenes en el mundo.

El 22 de abril de 1997, después de varios fracasos en la negociación y ante la perspectiva de que por este motivo los secuestradores empiecen a negar la atención médica a los rehenes, el Gobierno toma la decisión de enviar al Comando Chavín de Huantar. Tras comprobar que los terroristas estaban distraídos por medio de cámaras de video introducidas de forma secreta desde los túneles y micrófonos introducidos por personal militar de sanidad por medio de los cuales se comunicaban algunos rehenes de rango militar, se decide iniciar la operación. A las 15:23 una fuerte explosión dio inicio a la operación, con la voladura del piso del salón principal, en donde un grupo de terroristas jugaba futsal. 142 comandos irrumpieron por ese y otros accesos disparando sus ametralladoras. Todos los terroristas fueron abatidos durante la operación.

CUÁL ES LA VERDAD DE ESTOS TÚNELES DE RESCATE???

LOS TÚNELES DE OPERACION CHAVIN DE HUANTAR

Con el mismo derecho del autor (Reátegui) del artículo siguiente, para publicarlo en facebook, difundo a los lectores el contenido, en aras de la verdad. Para mejor entender acompañamos los temas: TÚNELES y la Guerra Subterránea en los que se evidencia la tergiversación de la autoría del plan de rescate de los rehenes del MRTA, en la residencia del embajador del Japón, basado en la construcción de túneles.

Titulo: MONTESINOS MÁRTIR EN VIDA

Autor: César Reátegui

A diferencia de Chile que venció a Bolivia y Perú en la infausta Guerra del Pacifico por la desunión y traición de unos miserables peruanos nuestra amada Patria a lo largo de la historia republicana solo ha ganado una guerra: al terrorismo. Un enemigo invisible, sin uniforme y que actuaba atipicamente y jamás en un Teatro de Operaciones, vale decir, en campos de batalla conocidos.

No obstante que analistas de la CIA, Mossad y otros servicios secretos del mundo advirtieron que derrotar la subversión demoraría por lo menos 25 años, el gobierno del presidente Alberto Fujimori lo consiguió en tres años y ello gracias al estratega Vladimiro Montesinos Torres quien alcanzó los puntajes más altos en la Escuela de las Américas al igual que el general Henry Clak ex jefe del Comando Sur y posteriormente ex jefe de la OTAN.

El autor de estas lineas es testigo de los elogios del gran estadista Henry Kissinger hacia a Vladimiro Montesinos, personaje de talla mundial que dejo sus oficinas de Nueva York y sus múltiples obligaciones para decirle al presidente Fujimori que el único que podía planificar el rescate de los rehenes del MRTA era Vladimiro Montesinos Y así fue, consiguiendose el reconocimiento mundial.

Pero la ignorancia, la ingratitud, odio e intereses de ciertas ONGs dizque defensoras de los DDHH condujeron a los salvadores de nuestra Patria a prisión.

Fujimori, Montesinos y otras víctimas de estos seudo demócratas debieron ser juzgados en el Fuero Militar y de acuerdo a las normas del Derecho a la Guerra establecido en el Convenio de La Haya de 1905 y no como nazis, porque lo que se hizo fue liquidar una subversión genocida y satánica que asesino niños, mujeres, ancianos, sacerdotes y recién nacida con idéntica y peor crueldad que Atila y los hunos.

Los únicos ganadores fueron los «defensores de los derechos humanos» que se embolsaron el 40% de indemnizaciones que el Estado pagó a los deudos de las víctimas del terrorismo.

Pero respecto a las encarnizadas criticas a los Comandos Operativos de Inteligencia como el patriótico Comando de Liberación Nacional (COLINA) en el Convenio de La Haya antes mencionado se señala la importante labor de los espías que hoy llamamos Agentes de Inteligencia y se autoriza a formar comandos (paramilitares) para combatir al enemigo, quienes en caso de extralimitarse deben ser juzgados en el Fuero Militar y teniendo en cuenta las circunstancias jamas como vulgares criminales.

Desgraciafamente quien sucedio a Fujimori fue el ex trockista Valentin Paniagua, reclutado por Accion Popular con el fin de llegar al poder en 1963. Paniagua quien cayo detenido por colocar un explosivo en el auto de Pedro Beltrán entonces ministro de Hacienda del ilustre presidente Manuel Prado Ugarteche de grata recordación por sus dotes de estadista.

Montesinos sera reconocido como lo fue Nicolai Machiavello quien en las turbulentos años del Renacimiento creo ejércitos y el arma de Inteligencia logrando unificar Italia, después de trecientos años.

PARA CÉSAR REÁTEGUI SOBRE LOS TUNELES. 11/08/2022

ERNESTO MAGÁN:

Hermano he leído tu artículo sobre Vladi y me extraña que le des la autoría del plan de rescate de los rehenes de la casa del Embajador del Japón a sabiendas que no es cierto. Creo que sería una injusticia contra el verdadero creador de la operación quien es tu amigo y por ello te lo expuso sin pensar en que algún día sea usado para un fin distinto al que fue ideado o sea salvar las vidas de todos los rehenes.

CÉSAR REÁTEGUI:

Cierto, me rectifico. Pero lo cierto (*) es que Kissinger vino a Lima y le dijo a Fujimori «que la persona mas indicada para planificar el rescate era Vladimiro».

Abrazo.

(*) lo cierto es que SOLO LE DIJO.

ERNESTO MAGÁN:

Hermano eso no cambia la realidad.

El creador es único. La creación no tiene coautor. La creación del plan tuvo como propósito rescatar con vida a todos los rehenes y no la gloria, menos la de alguien ajeno como se colige de tu artículo.

No puse reparo para su empleo porque la vida es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Pero la autoria no se puede cambiar pues constituye un agravio y un delito.

CÉSAR REÁTEGUI:

Se plagio tu plan, pero la recomendación se dio.

ERNESTO MAGÁN:

Disculpa, a que recomendación te refieres y a quién se le dió?

CÉSAR REÁTEGUI:

Kissinger enterado de la toma de rehenes dejó sus oficinas de Nueva York y hablo en Palacio con Fujimori y le recomendó que Montesinos sea quien planifique el rescate de los rehenes del MRTA. Conocía a Montesinos desde los años que este trabajaba y viajaba con Mercado Jarrín.

ERNESTO MAGÁN:

No estoy contra los méritos de Vladi. No tengo animadversión contra él. Mi pertinente observación es exclusiva a la autoría del plan que dicho sea de paso contenía otras acciones para la protección de los rehenes mismas que no te pude decir por obvias razones.

CÉSAR REÁTEGUI:

Cierto hermano, lo se.

ERNESTO MAGÁN:

Espero tener la suerte que algún día hagas pública esta rectificación por ser de justicia y responder a la confianza de nuestra vieja amistad.

CÉSAR REÁTEGUI:

En las próximas horas escribiré sobre los túneles de la Operación Chavín de Huantar. Quién dio el dato de tu idea a Vladi, yo, recuerdo que tu me comentaste en tu oficina del centro de Lima.

OTRO SI DIGO:

César me llamó por teléfono para darme una explicación. Me mencionó que había escrito en los comentarios de su facebook una aclaración señalando que la operación era una idea de guerra subterránea.

Le explique que es un error de concepto mencionar que la operación CHAVÍN DE HUANTAR correspondía a la que denominada guerra subterránea, con la que trataba de disimular lo realmente cierto.

Los túneles son, metafóricamente, el principio activo del plan para el rescate con vida de todos los rehenes de la Resistencia del Embajador de Japón que se plasmó en la Operación CHAVÍN DE HUANTAR. Son la sustancia de ser, sin ellos el plan no respondía al propósito de creación.

TITULO: GUERRA SUBTERRÁNEA

AUTOR: CESAR REATEGUI

Sobre la autoría de la aplicación de la técnica de la guerra subterránea en el caso de la liberación de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón se ha especulado mucho, incluso algunos fanáticos llegaron a decir que la construcción de los túneles había sido idea de Kenji Fujimori entonces pre adolescente mas concentrado en amaestrar a su perro «Puñete» y en sus estudios en el colegio SS.CC La Recoleta dirigido por el sacerdote polaco RP. Estanislaw quien años atrás fuera mi tutor.

En honor a la verdad horas después de producido el asalto a la residencia del embajador de Japón por Nestor Cerpa Cartolini y sus secuaces me reuní con mi amigo el comandante EP Ernesto Magán Altamirano brazo derecho del heróico general EP Clemente Noel cuando este era jefe del SIE y Magán me dio una cátedra de lo que eran las técnicas de la Guerra Subterránea sustentando con argumentos validos que seria la única manera de sacar a los rehenes con menos riesgo para sus vidas. Y lo decía un militar becado en España.

Si bien es cierto Kissinger vino desde Nueva York y recomendó a Fujimori que Vladimiro Montesinos planificara el rescate de los rehenes y este recibiera planteamientos de estrategas norteamericanos, israelis, alemanes e ingleses que sugerían un rescate utilizando silenciadores comandos paracaidistas, Montesinos adopto la técnica de guerra subterránea que Magán trato horas después de producido el hecho del MRTA y de la cual tuvo conocimiento y considero la apropiada y única salida con menos pérdidas de vidas humanas.

La Operación Chavín de Huantar recibió el reconocimiento mundial y su éxito tuvo como hombre clave al almirante AP Luis Giampietri Rojas y al valor del entonces coronel Joe Williams Zapata.

Sobre el artículo que antecede, aclaro que en la conversación que refiere exclusivamente se trató sobre el plan de rescate de los rehenes del MRTA basado en la construcción de túneles. La mención que hace sobre guerra subterránea nunca existió.

Estimado César, mantienes un craso error al pretender calificar la Operación CHAVÍN DE HUANTAR como guerra subterránea que no tiene el mínimo parecido con la GUERRA ATÍPICA. Si revisa la portada del libro podrías encontrar la razón por la cual la incluí en el diseño.

Tú sabes muy bien la historia sobre el plan para rescatar a todos los rehenes con vida. Fue una lástima que la parte del desarrollo de las acciones no las llegaras a conocer porque te ausentaste de mi oficina después de escuchar mi plan general. Nunca reclamé la autoría porque mi objetivo fue salvar la vida de todos los rehenes. Sin embargo, creo injusto que se insinúe a otra presona en mi lugar. Como te mencioné el creador no tiene coautor.

Todo intento de disimular el error no tiene sentido porque la consciencia es el mejor juez que tenemos.

«Al César lo que es del César

y a Dios lo que es de Dios»

Fraternalmente.

Ernesto Magán Altamirano.

«… soy un ignorante que odia la ignorancia.