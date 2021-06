¿Las personas con diabetes tienen aún más deseo de comer dulces? Según las endocrinólogas Ellen Simone Paiva y Lilian Kanda Morimitsu, la ciencia no explica nada formalmente. Pero todos sabemos la historia de “prohibido es más sabroso”, ¿verdad? “A medida que se prohíbe comer documentos, llega a tener un poder de atracción mucho mayor”, comenta Ellen Simone Paiva, quien deja claro que no hay una explicación científica para el hecho.

El endocrinólogo Chady Satt Farah advierte que el consumo excesivo de azúcar por personas con diabetes, a corto plazo, puede provocar un desequilibrio de la enfermedad, como con la cetoacidosis diabética, una disfunción metabólica severa causada por una deficiencia de insulina relativa o absoluta. Ya a medio plazo, el abuso de documentos causa cambios crónicos como retinopatía (lesión no inflamación de la retina ocular), neuropatía (daño nervioso) o nefropatía diabética (cuando hay una reducción en la función de los riñones causada por cambios en los vasos renales, que conducen a la pérdida de proteínas en la orina).

Por lo tanto, es muy importante saber controlar el deseo de comer dulces. Quieres saber cómo? Mira a continuación.

Comer regularmente

Si comer cada tres horas ya es importante para las personas no diabéticas, para las personas con la enfermedad, esto es fundamental. La endocrinóloga y nutróloga Ellen Simone Paiva explica que los medicamentos utilizados en el tratamiento pueden no controlar satisfactoriamente la glucosa en sangre cuando el paciente come irregularmente, lo que lleva a episodios de hiperglucemia e hipoglucemia.

“Permanecer demasiado tiempo sin comida puede dar una cantidad exagerada de comer dulces o algún alimento que sacia el hambre más rápidamente”, parece la endocrinóloga Lilian Kanda Morimitsu.

Masque un chicle

Una investigación realizada por Pennington Biomedical Research Center y Louisiana State University, Estados Unidos, que el acto de masticar chicle sin azúcar añadido (sin azúcar) ayuda a controlar el apetito por los dulces, reduciendo la ingesta calórica diaria en hasta 40 calorías/día y la ansiedad.

Sin embargo, la medida puede variar entre las personas. La endocrinóloga Lilian Kanda Morimitsu recuerda que el acto de masticar chicle hace que el cuerpo libere una mayor cantidad de ácido gástrico, lo que aumenta la motilidad intestinal y puede conducir a una mayor sensación de hambre, es decir, el efecto inverso del deseado.

Busca la distracción

A menudo, el deseo de consumir azúcares proviene de la ansiedad del paciente. Optar por actividades que proporcionen distracción puede ayudar a relajarse y aliviar la necesidad de comer dulces. “Desde ver la televisión, dar un simple paseo alrededor de la manzana o hablar con alguien. La persona termina desviando la atención, que se centraba en los dulces, hacia otras tareas, “desconectándose” de este deseo”, justifica la nutricionista Jacqueline Pina.

Practicar actividades físicas

Además de ser vital para la pérdida de peso y el control del azúcar en sangre, practicar una actividad física que proporcione placer es una de las armas contra el deseo de comer más y más dulces. El principio es el mismo ya presentado: el de la distracción. Al hacer una actividad a su gusto, se olvida del deseo de azúcar, y de romperlo hace bien a su cuerpo. Busque un profesional que lo ayude.

Pellizcar una fruta con canela

Acerca de cómo destrozar una fruta cocida con canela? La nutricionista Jacqueline Pina explica que la canela es una especia termogénica, que conduce a un mayor metabolismo y “engaña” el deseo de dulces. La fruta parece ser más dulce, ya que esta preparación deja su azúcar más concentrado.