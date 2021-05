Mareos, malestar, visión borrosa, sudoración, hambre intensa, taquicardia y alteración del nivel de conciencia son síntomas del mal conocido como hipoglucemia, recurrente entre las personas con diabetes y caracterizado por niveles de glucosa por debajo de 60mg/dL – los valores ideales están en el rango entre 70mg/dL y 99mg/dL.

Los datos publicados en 2012 por Vigitel research (survey of Risk Factors and protection for chronic diseases by telephone survey), muestran que alrededor del 5,6% de la población adulta brasileña sufre de diabetes y, de hecho, está preocupada por controlar el exceso de azúcar en la sangre. “Sin embargo, la falta de glucosa puede causar daños como convulsiones y coma, que incluso pueden conducir a la muerte”, advierte el nutrólogo Gabriel Biancardi, del Hospital 9 de Julho, en São Paulo. En el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), deshazte de los errores dietéticos cuando se trata de controlar el azúcar en la sangre y evitar la hipoglucemia:

No comer nada antes de acostarse

Durante las horas de sueño, el portador de la diabetes puede presentar la llamada hipoglucemia nocturna, un episodio caracterizado por pesadillas, sudoración intensa y dolor de cabeza al levantarse. “Para evitar la hipoglucemia nocturna, lo ideal es tomar un refrigerio antes de acostarse, consumiendo carbohidratos y proteínas, como leche o pan con queso y jamón”, dice la nutricionista Deise Regina Baptista Mendonça, del Departamento de Nutrición y metabolismo de la Sociedad Brasileña de Diabetes. “La glucosa en sangre siempre debe ajustarse para que esté alrededor de 100 m / dl en este período, pero no mucho por encima de eso”, dice.

Saltarse las comidas

Esta es una de las principales causas de hipoglucemia en la persona con diabetes. Al permanecer largos períodos sin comer, los niveles de azúcar en la sangre caen naturalmente, pero no lo suficiente como para causar hipoglucemia en una persona que mantiene una dieta saludable. Esto se debe a que el cuerpo percibe la caída y disminuye la producción de insulina, por lo que el azúcar se usa más lentamente, o bien comienza a producir glucagón, una hormona que hace que el hígado convierta algo de glucógeno en glucosa, para luego liberar el azúcar en la sangre. “Este sistema no funciona correctamente cuando se tiene diabetes, lo que dificulta este equilibrio de los niveles de azúcar en la sangre y conduce a la hipoglucemia”, dice el endocrinólogo Fernando Spagnoulo, a cargo de la Clínica Ambulatoria de Endocrinología del Centro de Salud Integrado de la facultad de Anhembi Morumbi. Por lo tanto, es extremadamente importante comer cada tres horas sin omitir ningún refrigerio o comida principal.

Evite los carbohidratos incluso con ejercicio

El nutriente más controlado por la persona con diabetes es el carbohidrato que, si se ingiere en exceso, puede elevar rápidamente los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, para aquellos que practican actividad física, la ingesta de carbohidratos antes y después de los ejercicios es de extrema importancia, de lo contrario puede haber un caso de hipoglucemia. “Si ya coordinas tu dieta con la actividad, más hicieron más ejercicio del previsto en el día, lo ideal es medir la glucosa en sangre para ver si es necesario consumir carbohidratos extra”, dice el nutrólogo Gabriel Biancardi, del Hospital 9 de Julho. “Los ejercicios aeróbicos de gran duración (como correr y nadar) tienden a bajar el azúcar en sangre, se requiere una mayor ingesta de alimentos, pero lo ideal es siempre hablar con su médico.”

Solo comer antes o después de hacer ejercicio

Las personas que sufren más fácilmente de hipoglucemia deben estar atentos a los niveles de glucosa en sangre incluso durante el ejercicio. “Especialmente aquellos que pasan largos períodos en el gimnasio, combinando el culturismo con otras actividades, deben verificar los niveles de glucosa en sangre durante los descansos y tomar un pequeño refrigerio si es necesario”, dice el nutrólogo Gabriel. “Recordar que la actividad física exige mucha energía del cuerpo y la glucosa es la base de este suministro, evitando así los niveles bajos y la hipoglucemia.”

Beber alcohol

Además de afectar la absorción de varias vitaminas y minerales, el alcohol puede causar hipoglucemia severa. Esto se debe a que, para metabolizar el alcohol, el hígado deja de lado otras funciones, como el suministro de glucosa a las células. “Además, el alcoholismo puede conducir a cirrosis y otros problemas hepáticos, que también causan hipoglucemia”, dice el endocrinólogo Fernando. Los expertos explican que para evitar el problema, lo ideal es evitar el alcohol o beber moderadamente, alimentándose durante la ingesta, para evitar picos de insulina.

Aplicar más insulina de la necesaria

La mayoría de los episodios de hipoglucemia entre personas con diabetes ocurren cuando el paciente no equilibra adecuadamente la ingesta de azúcares y la aplicación de insulina, inyectándose más de lo necesario y dando lugar a un cuadro hipoglucémico. “La insulina aplicada tiene que ser proporcional a los alimentos ingeridos”, dice Fernando Spagnoulo. “Una mala lectura de este relato puede llevar tanto a exagerar la aplicación de insulina como a un suministro insuficiente, y ambos pueden causar daño.”

Deja la bolsa vacía

“Los diabéticos deben llevar consigo caramelos de caramelo o sobres de miel, en caso de un inicio de crisis o la inminencia de un largo período de ayuno”, dice la nutricionista Deise. Según el experto, un perrito simple a menudo puede evitar empeorar dos síntomas de hipoglucemia.