Cada quien con su conciencia y sus lagunas mentales, el que es bueno dice la verdad no oculta nada; la gente lo sigue. No soy como algunos hipócritas que gritaban “chino”, contigo hasta la muerte!!! después lo traicionaron. El General Juan Velasco Alvarado, para la mayoría de peruanos, era un soldado de fuerte personalidad y fina percepción de los sentimientos de las grandes mayorías, declaró el 9 de octubre -un día como ayer – feriado y denominado “Día de la Dignidad Nacional”. Inmediatamente instaló la Junta Militar que remplazó la Constitución que venía rigiendo desde 1933 por el Estatuto Revolucionario. ¿Qué algunos estemos de acuerdo o no? Eso, es otra cosa.

1. El general Velasco, el 9 de octubre de 1968, ordenó la toma de las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC) en Talara, la misma que la realizaron las fuerzas de la Primera Región Militar con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Este hecho tuvo un gran impacto en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder. La IPC, filial de la Standard Oil de New Jersey, era una empresa petrolera, continuadora en derechos y abusos de la británica London Pacific Petroleum. Desde 1914 la IPC explotó el yacimiento de La Brea y Pariñas y otros más, estableciendo en Talara su refinería y centro de operaciones, en la época en que el Perú era un país petrolero.

2. Lo real es que la mafiosa IPC -hoy al estilo de Odebrecht- manejó sus cuentas de manera que el Estado no encontrara fondos con los cuales cobrarse los cuantiosos adeudos, y contó con la complicidad del entonces joven Pedro Pablo Kuczynski (PPK), para sus operaciones de evasión. Más tarde se dio el Convenio De la Flor-Greene, firmado entre el gobierno peruano y el estadounidense el 9 de agosto de 1973. El Perú pagó una indemnización global de US$ 76 millones por todas las empresas yanquis que habían sido expropiadas. Si bien el gobierno militar aseguró tajantemente que la IPC no estaba incluida entre esas empresas, lo cierto es que el convenio estipulaba que la repartición de todo ese monto indemnizatorio era de exclusiva competencia del gobierno de los Estados Unidos. Y en ejercicio de esa atribución, el Tesoro estadounidense, con fecha 18 de diciembre de 1974, pagó a la Standard Oil más de $ 23.157.000. Los adeudos que la IPC tenía con el Estado (que contando desde el año 1924 se estimaban en $ 690.524.000), nunca se pagaron.

3. Que existe un antes y un después en la historia del Perú tras el gobierno del general Velasco Alvarado. Han pasado 52 años y aún no se cuenta la verdadera historia:que impulsó al general Juan Velasco Alvarado, a derrocar al arq.Fernando Belaunde Terry el 3 de octubre de 1968? Los actos de corrupción, entreguismo, la pérdida de la pagina 11? Cuales fueron las reformas del Gobierno Revolucionario? Sus características particulares? ¿En qué contexto social y político sucedió? ¿Qué representó la reforma agraria? La reforma educativa? ¿Cuál es el balance final del gobierno militar? La historia no miente, pero aun así, algunos periodistas sorprenden a jóvenes despistados con otros cuentos. No existía faenones ni corrupción como ahora. El que calla otorga, nunca desmintieron a Jorge Basadre cuando señaló, ” Juan Velasco Alvarado marcó un antes y después de nuestra historia”.

4. El “chino” Velasco acabó con el colonialismo asolapado e hipócrita; la sociedad peruana sufrió un cambio después de su gobierno, el Perú feudal, de latifundios terminó ahí. Los jóvenes que no saben cómo era el Perú, antes de la revolución de Velasco, les invito a leer a “El mundo es Ancho y Ajeno” de Ciro Alegría, “Los Ríos profundos” de José María Arguedas, “Paco Yunque” de César Vallejo, etc. etc. estas lecturas les enseñarán lo mínimo que pasaban los campesinos, pobladores de provincias, porque la realidad era peor, seguro que hubo errores en su gobierno, pero nadie puede decir que: el Perú no cambió. Impuso los valores de igualdad, los derechos a los más necesitados ( se acuerdan de las partidas de nacimiento con el sello bastardo o hijo de padre desconocido), impuso el quechua como idioma oficial, etc., etc., Aquellas acciones profundamente cambiaron la mentalidad del “peruano”.

5. “Controla el presente y controlaras el pasado”, “la historia la escriben los vencedores” (han pasado 52 años y no hemos aprendido nada), ambos dichos se aplican a nuestro país. ¿Por qué? porque hoy en día el poder está en manos de un títere de la derecha y caviares, quienes representan a un pequeño grupo de poder económico de control, a través de los medios de comunicación, de nuestra política y riquezas; menos del 5% de nuestra población. Desde el arq. Fernando Belaúnde, empezaron a controlar los medios y a desaparecer a aquellos que de una u otra forma se oponían a su sistema. Un ejemplo; el asesinato de los periodistas en Uchuraccay.

6. En el segundo párrafo del Manifiesto Revolucionario leído el 3 de octubre de 1968 dice a la letra: “Poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico, inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las básicas reformas estructurales, para continuar manteniendo el injusto orden social y económico existente que permite que el usufructo de las riquezas nacionales esté al alcance sólo de los privilegiados, en tanto que las mayorías sufren las consecuencias de su marginación, lesiva a la dignidad de la persona humana.” Parece que no hubiera pasado el tiempo y el manifiesto sigue vigente para el Perú.