El primer gol fue de Di María. En el minuto 26, el ex del Benfica dejó su huella en un debut oficial con el nuevo club. Antes del descanso, Vlahovic hizo el chut, demostrando que estaba en forma y con ojo para el gol de cara a la nueva temporada.

Esto significa que el delantero de 34 años estará de baja por un periodo de unos 20 días (siendo reevaluado en el medio, para descartar posibles complicaciones), por lo que es baja segura para los partidos con la Sampdoria, AS Roma y Fiorentina.

En el minuto 65, el ex jugador del Benfica dejó de correr repentinamente y, tras llamar la atención del banquillo de la Vecchia Signora, vio como Massimiliano Allegri lo sacaba del campo, dejando en su lugar a Fabio Miretti.

Angel Di María en su debut inició su nueva ‘aventura’ al servicio de la Juventus con una exhibición de alto nivel, contribuyendo con un gol y una asistencia al rotundo triunfo conquistado en la recepción al Sassuolo, por 3-0. Sin embargo, no todo fue un ‘lecho de rosas’.

