Dios tarda pero no olvida, en el 2011 hice demanda de “acción popular” de acción inmediata contra Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, además contra Proinversión. Resulta que la empresa VICHI S.A. del ing. Víctor Chávez Izquierdo había ganado la licitación de la Línea 1 del Metro Lima, pero con artilugios se la quitan (supuestamente por no tener experiencia de hacer estas obras en un país que había soportado un terremoto de 8°, que no se consideraba en las bases).



Hablé con el juez de turno a las 6pm en su oficina, Ricardo Chang, y me dijo que el no podía firmar porque era suplente y en dos a tres días llegaba el juez titular. Seguro, con esa confianza me fui, pero al día siguiente me entero que la había rechazado declarada inadmisible. Cómo la hizo? Como doy pelea, no me quedé con los brazos cruzados me fui a la ODECMA y denuncie al juez. Pasó lo mismo, la mafia ya esta funcionando…seguí batallando, pero la mafia se protegía.



Lo digo esto, porque siempre fui, soy y seré una persona justa, no me gusta el abuso. No me subo al carro de nadie, ni soy ayayero, mis amigos y colegas me conocen bien. Algunos dirán pero, Jaime tu eres aprista, disciplina compañero, esta bien pero no soy ratero ni mentiroso, defiendo el legado de VRHT y los mártires apristas.



El ing. Víctor Chávez (QEPD), era compañero leal, solidario, un profesional íntegro, un gran amigo, incluso sacó un periódico para apoyar la campaña electoral de Alan Garcia contra el cholo de Cabana, Alejandro Toledo. Ese diario tuvo su acogida, con buenos contenidos y diseño, fue dirigido por el colega y c. Eduardo Obando Lino, editor Ronny Guerra, Walter Sanchez Gibbons, director de diseño Pedro Parra, yo y otros.