Detienen a cabecillas de «La Chota Nostra»

MIENTRAS CASTILLO SE BURLABA DE LA PRENSA EN AREQUIPA, LA FISCALÍA DA GOLPE AL CRIMEN ORGANIZADO

Fiscalía y Diviac llegaron a Palacio para buscar y detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, a quien no encuentran hasta el momento. También fueron detenidos los hermanos Hugo y Anggi Espino, propietarios de la empresa de fachada JJM Espino & Construcción, investigados por la Fiscalía por el supuesto delito de organización criminal. También fue capturado alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, sindicado por Bruno Pacheco como el «cajero» de Castillo.

Una vez más los peruanos pagamos los platos rotos, por votar por un sujeto que a traicionado a todos, un sindicalista muy básico, que como gobernante está con la soga hasta el cuello, envuelto en temas de corrupción, con cinco carpetas fiscales en simultáneo, que le ha abierto la Fiscal de la Nación por otros tantos delitos (cada cual más grave) que le auguran muchos años en «canadá», como a su familia, paisanos y altos funcionarios.

El inquilino precario de Palacio de Gobierno, se encontró el «Sillon de Pizarro» de chiripa. Entró como candidato de Perú Libre, porque Cerrón no tenía otra opción. Pedro Castillo, es un SINDICALISTA BÁSICO QUE DIVIDIÓ AL SUTEP A TRAVÉS DE LA HUELGA MAGISTERIAL 2017 ENCABEZADA POR EL CONARE – MAVADEF.

Castillo no sabrá hablar, tendrá la cara de tonto, pero no, es un dirigente mañoso y provocador: el sabe lo que hace y dice. La traición y pendejada es su práctica, que no corresponde a ninguna formación política, sino a un oportunista de nivel sindicalista básico.

Su agenda en la huelga magisterial 2017 durante el gobierno de PPK, lo marcó y fue inicio de su partida de nacimiento.

1. El reclamo de remuneraciones justas que estuvieran de acuerdo con el alza del costo de vida y no por debajo de él.

2. La demanda de una Carrera Pública Magisterial promotora y no punitiva como la actual, que busca acabar con el empleo magisterial. Así lo demuestra la desaparición de 180,000 plazas de maestros nombrados en los últimos años.

3. El pago de la deuda social a los maestros, postergada año a año, incluso de aquella que tiene sentencias judiciales a su favor.

4. El pacto implícito o explícito del Sutep (Patria Roja) con la tecnocracia del Ministerio de Educación había sido el dique a esas demandas en la última década.

5. Pedro Castillo, supo enfrentarse a ambas, a la burocracia sindical y a los tecnócratas del sector educación. Es más, enfrentó también el estigma de terrorista que le endilgaba la prensa; exhibiendo su calidad de rondero y la discriminación de unas ministra que en su momento se negó a compartir mesa con él.

6. Pedro Castillo, como sindicalista es básico, no esta a la altura de Lech Walesa, de Lula ni siquiera de Horacio Zaballos, cultos, inteligentes con formación política. Es básico, se deja llevar por personas que lo rodean: si le dicen «tirate al suelo, lo hace».

7. Un sindicalista hábil y mañoso, poco confiable, capaz de tirarse abajo cualquier acuerdo, para prolongar la tensión…

8. Hábil para aprovechar las oportunidades que se le presentaron la explotación del trabajo de los maestros, la distorsión del mérito, el ninguneo de los derechos sociales, la discriminación étnica; todas juntas sufridas por Castillo y su gremio, han sido las constantes, ocultas.

9. Y no tanto, del credo neoliberal en las últimas décadas, que todo aquel que quisiera gozar de algunas de las ventajas del modelo debía asumir, aunque fuera in pectore, como válidas. Por el contrario, el rechazo a Pedro Castillo por todos lo que han usufructuado del modelo, se basa en similares razones, pero de opuestas consecuencias.

10. El «lagarto» Vizcarra le dejó la mesa servida al comunismo para llegar al poder. El fraude no estuvo en el conteo de votos, sino cuando el JNE rechazaba las impugnaciones por actas irregulares, por ello Pedro Castillo y su entorno empezaron a repartirse 10 días antes de la proclamación los cargos y contratos en 4 ministerios.

11. Perú Libre, con Vladimir Cerrón a la cabeza se organizaron para usar a los personeros y anular mesas. Circularon tantos videos y pruebas sobre ello, y aún así muchos no creen que los resultados fueron manipulados. Lo más cojonudo es que nunca pudieron probarlo.

12. Las impugnaciones nunca fueron resueltas, nunca abrieron los padrones. Cientos de mesas impugnadas y anuladas donde la votación le favorecía a Fujimori. Menos aceptaron hacer una auditoria. El JNE ni Sagasti aceptaron ese pedido.

13. El JNE, debe ser removido de inmediato, es el principal causante de que una presunta organización criminal llegue al poder y esté destruyendo el País, las investigaciones lo están demostrando, de ser así, sería parte de la misma!